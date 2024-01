Ajax ontsnapt enorm in Deventer dankzij heldenrol van doelman Diant Ramaj

Ajax heeft zondagmiddag een zwaarbevochten overwinning geboekt op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Amsterdammers hadden het loodzwaar met de Deventernaren, maar toonden zich uiterst effectief op de slecht bespeelbare grasmat in De Adelaarshorst: 2-3. Doelman nam een ware heldenrol op zich, want Ajax heeft de overwinning aan het puike optreden van de Duitse goalie te danken.

Wie aan het begin van het seizoen had gezegd dat Go Ahead Eagles en Ajax in hun eerste Eredivisieduel na de winterstop zouden strijden voor plek vijf, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Toch is het de pijnlijke realiteit voor de Amsterdammers, die 2023 symbolisch afsloten met een blamage tegen de amateurs van Hercules. Een goede start leek tegen de verrassing van de Eredivisie lastig te worden, want in de laatste twee seizoenen kwam Ajax niet langs de ploeg uit Deventer.

Artikel gaat verder onder video

Na een klein halfuur leek een resultaat in de Adelaarshorst een stuk dichterbij toen Brian Brobbey van ‘point blank’ de openingstreffer tegen de touwen schoot. De ploeg van John van ‘t Schip was daarvoor via Steven Bergwijn (verdekt schot) en Kenneth Taylor (rakelings over) reeds gevaarlijk geworden, voornamelijk door de ruimtes op de linkerflank goed te benutten. Aan de andere kant liet Go Ahead met de nodige strijdlust ook de nodige goede dingen zien. Het afjagen van de tegenstander, onder luid gejuich van de twaalfde man, had meerdere malen succes en de afvallende bal was veelvuldig voor de thuisploeg. Grote kansen leverde het korte, directe combinatiespel van de thuisploeg echter niet op: pogingen van Bobby Adekanye en Joris Kramer konden eenvoudig worden opgeraapt door Diant Ramaj.

Na de openingstreffer van de Amsterdammers moest de 22-jarige keeper zijn ploeg echter meerdere malen op de been houden. Hij had bij de eerste paal een goede reactie op een kopbal van Bas Kuipers en bleef lang genoeg staan om een poging van Olivier Edvardsen te verijdelen. Kuipers, op papier een linksback, was overigens veelvuldig in het strafschopgebied te vinden en speelde een belangrijke rol bij de verdiende gelijkmaker van de thuisploeg. Met een functioneel hakje stelde hij Victor Edvardsen in staat om zijn verjaardag op te luisteren met een kiezelharde treffer. Lang kon de Zweedse spits er echter niet van genieten, want op slag van rust schoot Benjamin Tahirovic na een handige loopactie een doorgeschoten vrije trap vogelvrij binnen.

Vervolgens ging Go Ahead in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar in het drukke strafschopgebied van Ajax was het vaak onmogelijk om uit te halen. Ajax bleef ondertussen ook de aanval zoeken en kreeg via Taylor een grote kans, maar de middenvelder teisterde de paal. De Amsterdammers werden in deze fase ook onhandiger: zo werd het middenveld van ‘020’ eenvoudig overlopen en moest Pol van Boekel meerdere malen naar zijn borstzak grijpen. Een overtreding was ook de aanleiding voor de nieuwe gelijkmaker van de thuisploeg. Een vrije trap van Philippe Rommens werd door Willum Willumson met de borst verlengd, waarna Joris Kramer de 2-2 binnenschoot.

Vervolgens kreeg Go Ahead de nodige kansen om op voorsprong te komen. Victor Edvardsen kon na een lange bal vrij doorlopen, maar stuitte op keeper Ramaj. Even later schoof de Zweed de bal voorlangs en kwam zijn naamgenoot Oliver net een teen tekort om een voorzet binnen te schuiven. Het is de afgelopen wedstrijden het verhaal van de thuisploeg, die veel kansen krijgt, maar er weinig afmaakt. Daardoor kreeg de ploeg van Hake een dik kwartier voor tijd de deksel op de neus. Rensch liep goed weg uit de dekking en schoof vervolgens vakkundig binnen, waar Ajax tot dan toe eigenlijk niets liet zien.

In de slotfase probeerde Go Ahead met man en macht nog iets terug te doen. Sylla Sow was dichtbij, maar zag zijn poging tegen de lat uiteen spatten. Ajax neemt zo drie punten mee terug naar Amsterdam, maar het spel zal in de komende weken een stuk beter moeten.