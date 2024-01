'Ajax sluit akkoord over miljoenentransfer: verdediger terug naar thuisland'

Ajax kan verkopen aan Cruz Azul. Volgens het Mexicaanse Súper Deportivo hebben de twee clubs een akkoord bereikt en ziet de rechtsback de overstap ook wel zitten. Hij moet nog wel worden losgeweekt bij FC Porto, dat Sánchez op dit moment huurt van Ajax.

Porto huurt Sánchez in principe het hele seizoen van Ajax. Zijn huurcontract bevat een optie tot koop, die verplicht wordt als de Mexicaan minstens twintig wedstrijden speelt. Dat lijkt echter niet te gaan gebeuren. Sánchez speelde in competitieverband pas zeven wedstrijden voor Porto. Kind van de club João Mário krijgt de voorkeur als rechtsback. Het is dan ook denkbaar dat Porto hem laat gaan, maar daar is nog geen uitsluitsel over.

De 25-jarige Sánchez ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij Ajax. De club betaalde anderhalf jaar geleden minimaal vijf miljoen euro aan Club América voor zijn komst. Uiteindelijk kwam hij in zijn eerste seizoen tot 26 officiële wedstrijden. Op de rechtsbackpositie moest hij vaak zijn meerdere erkennen in Devyne Rensch. Naar verluidt is de koopoptie in het huurcontract bij Porto te lichten voor 3,8 miljoen euro. Het is dan ook te verwachten dat Cruz Azul meerdere miljoenen betaalt.