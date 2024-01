Ajax start 2024 met volstrekt kansloze oefennederlaag tegen reserveteam Hannover 96

Ajax is 2024 gestart met een volstrekt kansloze oefennederlaag tegen Hannover 96. De Amsterdammers speelden, net zoals de Duitse opponent, met het reserveteam en gingen met de billen bloot op het trainingskamp in Cádiz. De nummer acht van de 2. Bundesliga was met 0-3 nog veel te lief voor de ploeg van John van ’t Schip.

De oefenwedstrijd werd gespeeld in twee blokken van ieder dertig minuten. Ajax, dat experimenteerde met Ahmetcan Kaplan op de ‘nummer zes-positie’, liep al vijf minuten tegen de eerste tegentreffer aan. Julian Börner werkte de bal in het dak van het doel achter aanvoerder Geronimo Rulli.

Artikel gaat verder onder video

Een tandeloos Ajax ging met een 0-1 achterstand de rust in, en daar mocht het absoluut niet om mopperen. Rulli, die deze winter eventueel kan vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, voorkwam grotere schade voor de geplaagde club. Tien minuten na rust kon de Argentijn de Amsterdammers niet meer behoeden voor een grotere achterstand toen Havard Nielsen de verdiende 0-2 maakte.

Niet veel later kwam Hannover, net zoals bij de 0-2, makkelijk over vanaf de rechterkant van het veld. Anton Gaaei kon de voorzet niet voorkomen, waardoor Muhammed Damar voor de 0-3 tekende. Met nog een kwartier op de klok was de wedstrijd dus wel gespeeld. Opvallend was dat Ajax nauwelijks tot uitgespeelde kansen kwam tegen de reserves van Hannover 96. Werk aan de winkel dus voor Van ’t Schip en zijn manschappen.