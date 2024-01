Ajax-supporters raken zwaar onder de indruk in eerste helft: 'Wat een klasbak is hij, zo abnormaal goed!'

Supporters van Ajax zijn onder de indruk van de manier waarop zichzelf laat zien in het duel tegen RKC Waalwijk. De fysiek sterke spits was in het eerste bedrijf twee keer trefzeker namens de Amsterdammers en vooral de tweede treffer van de aanvaller sprong daarbij in het oog,

Vlak nadat scheidsrechter Bas Nijhuis voor de aftrap floot, had Brobbey de bal al in het netje liggen. De aanvalsleider van John van 't Schip werd uitstekend bediend door Steven Bergwijn en hoefde alleen nog maar tegen de bal aan te lopen. De tweede treffer, die hij maakte nadat Michiel Kramer RKC Waalwijk op 1-1 had gezet in Amsterdam, was een stuk knapper. Brobbey draaide goed weg bij zijn tegenstander en verschalkte op overtuigende wijze RKC-goalie Etienne Vaessen.

Artikel gaat verder onder video

Op sociale media zijn de supporters van Ajax lovend over de 21-jarige spits, die al weken in een goede vorm lijkt te verkeren: "Wat een klasbak is het. Hij is de held van dit seizoen", schrijft een Ajax-supporter op X. Wij mogen Brobbey op onze blote knieën danken dat we de afgelopen weken punten halen. Zonder hem waren we kansloos", denkt een andere Ajacied. "Brobbey is zo abnormaal goed", voegt een ander er nog aan toe.