Van 't Schip: 'We hopen dat hij deze week weer kan aansluiten en een rol kan spelen tegen PSV'

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft goede hoop dat hij zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen PSV weer de beschikking heeft over . De aanvaller en tevens aanvoerder moest het uitduel van de Amsterdammers met Heracles Almelo (2-4) nog aan zich voorbij laten gaan. Volgens Van ’t Schip is er niets ernstigs aan de hand.

Het is vijf dagen voor de ontmoeting tussen de huidige nummers vijf en één van de Eredivisie nog zeer onduidelijk welke 22 spelers om 20.00 uur aan de aftrap zullen verschijnen. Zowel Ajax als PSV kampt met verscheidene personele problemen. Zo kon Ajax-trainer Van ’t Schip afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo geen beroep doen op onder anderen Josip Sutalo, Chuba Akpom, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk én Bergwijn. Van ’t Schip zei daags voor het duel in Almelo al dat Bergwijn een ‘twijfelgeval’ was. Hoewel het Algemeen Dagblad de aanvaller ‘gewoon’ in de basiself verwachtte, was hij er zaterdagavond dus niet bij.

Van ’t Schip lijkt er echter op te rekenen dat hij Bergwijn in de aanloop naar de topper tegen PSV weer kan begroeten op de groepstraining en zaterdagavond dus een beroep op hem kan doen. “Op de donderdagtraining kreeg hij last van een spier. Er zijn foto’s genomen, waarop niets te zien was dat een langdurige blessure inhoudt”, wordt de oefenmeester geciteerd door De Telegraaf. “Dus we hopen dat hij deze week weer kan aansluiten en een rol kan spelen tegen PSV.” Bij afwezigheid van Bergwijn mocht Carlos Forbs zich voor het eerst sinds lange tijd weer vanaf het begin laten zien. Forbs werd vorige week nog nadrukkelijk gelinkt aan een tussentijds vertrek naar Engeland, maar Van ’t Schip gaf na afloop van Heracles - Ajax aan dat de Portugees niet mag vertrekken.