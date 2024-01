Ajax-trainer John van 't Schip reageert voor het eerst op mogelijke komst Henderson

Ajax-trainer John van 't Schip heeft de concrete interesse van Ajax in middenvelder bevestigd. In gesprek met ESPN ging de oefenmeester van de Amsterdammers voorafgaand het duel tegen Go Ahead Eagles kort in op de eventuele komst van de verdedigende middenvelder naar Amsterdam.

"Ze zijn aan het praten", reageert Van 't Schip op een vraag van Christian Willaert over Henderson. Volgens de verslaggever van ESPN is de interesse van alle twee de kanten zeer serieus en Van 't Schip lijkt dat te bevestigen: "Hij moet nog wel dingen regelen in Saudi-Arabië", geeft de trainer van Ajax aan, die verder niet te veel wil vertellen over de stand van zaken rondom Henderson. "Het is ook niet een geheim gezien het aantal mensen die geblesseerd zijn op die positie bij ons. Dit kan ook een lift geven aan andere jongens, die het proces kunnen versnellen. Zo'n type als een Henderson zou heel belangrijk kunnen zijn", denkt de trainer.

Volgens ESPN-verslaggever Willaert is de interesse van Ajax in Henderson zeer serieus en zou de middenvelder zelf ook naar Amsterdam te willen komen. Om tot een akkoord te komen met Henderson zijn werkgever in Saudi-Arabië lijkt lastiger, waar Van 't Schip ook op lijkt te doelen met zijn uitspraken.