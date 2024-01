Ajax-aankoop aast op vertrek uit Amsterdam: 'Hij was zelfs tijdens de warming-up nog aan het bellen'

Ajax nam vorige week (tijdelijk) afscheid van en het valt niet uit te sluiten dat in januari nóg meer reservespelers de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekken. Volgens Voetbal International gingen , en tijdens het trainingskamp in Spanje ‘uitgebreid’ in gesprek met hun entourage. Voor Ávila en Medic wordt het echter lastig om deze maand nog een nieuwe werkgever te vinden.

Toen Sven Mislintat in mei vorig jaar werd aangesteld als nieuwe technisch directeur van Ajax, wist hij dat er een drukke en hete zomer voor de deur stond. De Amsterdammers waren op dat moment weliswaar bezig aan een teleurstellend seizoen, maar het stond toen al vast dat enkele belangrijke krachten een transfer zouden gaan maken. Jurriën Timber vertrok naar Arsenal en Edson Álvarez maakte de overstap naar West Ham United. Calvin Bassey en Jorge Sánchez vertrokken eveneens uit Amsterdam. Ajax kon achterin dus wel wat nieuwe namen gebruiken.

Vooral de linksbackpositie was toe aan versterking. Vorig seizoen maakten meerdere spelers hun opwachting op die positie, maar niemand slaagde erin om een onbetwiste indruk achter te laten. Met Salah-Eddine, die terugkeerde van zijn huurperiode bij FC Twente, Ávila én Borna Sosa streken in de zomer liefst drie linksbacks neer in Amsterdam. Geen van hen veroverde tot op heden echter een basisplaats. Salah-Eddine en Ávila lijken deze maand zelfs te mogen vertrekken. “Ávila verspeelde zijn laatste krediet tijdens de bekerblamage tegen Hercules en lijkt in de tweede seizoenshelft op weinig minuten te hoeven rekenen”, schrijft Voetbal International maandag.

Het weekblad meldde onlangs al dat Ávila aast op een vertrek uit Amsterdam. “Hij was zelfs tijdens de warming-up van Ajax voor het oefenduel met Hannover zondagmiddag nog aan het bellen op de reservebank”, leest het. Maar een winterse transfer ligt momenteel niet in het verschiet. Doordat Ávila dit seizoen al in actie kwam voor Antwerp FC én Ajax, kan hij deze maand binnen Europa enkel terugkeren naar de club uit Antwerpen. Ook voor Medic is een nieuwe club vinden niet makkelijk. Hij kwam afgelopen zomer over van Sankt Pauli, waarvoor hij deze jaargang ook al minuten maakte. Voor hem geldt dus eveneens dat hij enkel terug naar zijn vorige werkgever kan. “Óf ze moeten een intercontinentale transfer maken”, schrijft VI.

Ajax 'transparant' naar spelers die weinig aan bod komen

Kelvin de Lang, die tijdelijk de taken van technisch directeur op zich neemt, verwacht in ieder geval niet dat er nog (heel) veel spelers deze maand vertrekken bij Ajax. “Ook dat is een uitdaging. Veel spelers zijn binnen Europa niet transferabel. Daar zitten ook jonge jongens bij, die Europa niet nu al willen verlaten. Het verhuren van Mikautadze was voor hem een goede oplossing en kwam ons ook goed uit. Verder verwacht ik niet dat er teveel spelers gaan vertrekken in januari”, vertelt De Lang. Grote kans dus dat Salah-Eddine, Ávila én Medic dus ook in de tweede seizoenshelft veel op de bank moeten zitten. “We zijn transparant naar onze spelers en hun zaakwaarnemers, over wat hun kansen zijn. Als ze blijven, zullen gewoon onderdeel blijven van de selectie. Dan zullen ze gewoon hun kansen blijven krijgen, als ze die verdienen. Maar veel spelers voelen zelf wel aan of ze veel aan spelen toe gaan komen”, aldus De Lang.