‘Ajax-aankoop van 12,5 miljoen euro is ontevreden en wil weg’

Het valt niet uit te sluiten dat Ajax en na een klein halfjaar afscheid van elkaar nemen. De Amsterdammers telden afgelopen zomer nog 12,5 miljoen euro neer voor de komst van de Argentijn, maar hij kwam er in de eerste seizoenshelft niet tot nauwelijks aan te pas. Volgens Voetbal International is Ávila ‘ontevreden’ over zijn situatie en wil hij in de winterstop vertrekken.

Hoewel de linkspoot dit seizoen minuten maakte voor zowel Antwerp FC áls Ajax, behoort een winterse transfer wel degelijk tot de mogelijkheden. “Spelers die dit seizoen wel al voor twee clubs hebben gespeeld zouden terug kunnen keren naar hun vorige club of kunnen transfereren naar een competitie die niet parallel loopt aan een Europese competitie”, schrijft VI vrijdagmiddag. “Bijvoorbeeld de Saoedische, Amerikaanse of Zuid-Amerikaanse competitie. Daardoor ontstaan voor bijvoorbeeld Ávila, die ontevreden is over zijn situatie en weg wil, mogelijkheden om Ajax in januari alsnog te verlaten.”

Ajax had afgelopen zomer in eerste instantie de pijlen gericht op Hiroki Ito. De Japanner stond naar verluidt wel open voor een overgang naar Amsterdam, maar VfB Stuttgart wilde niet meewerken aan een vertrek. Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax moest daardoor doorschakelen en kwam uit bij Ávila. De Argentijn kroonde zich vorig seizoen als speler van Antwerp FC tot kampioen van België. Ajax hoopte dat de verdediger het elftal weer van ‘grinta’ kon voorzien, maar dat viel behoorlijk teken. Het optreden van Ávila bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard riep al veel vraagtekens op en na zijn prestaties tegen AEK Athene (uit) en PSV trokken velen de conclusie dat hij niet goed genoeg was voor Ajax.

Die bevestiging kregen zij acht dagen geleden in de bekerwedstrijd tegen de amateurs van Hercules. “De Argentijn verspeelde tegen Hercules zijn laatste beetje krediet en komt ook in de tweede seizoenshelft niet in aanmerking voor speelminuten. Tegelijkertijd zou hij marktwaarde moeten hebben, onder meer gezien zijn aandeel in de titel van Antwerp FC en omdat hij onderdeel uitmaakt van het Argentijnse Olympische elftal”, stelt VI. Ávila kwam vooralsnog 489 minuten in actie voor Ajax, verdeeld over acht wedstrijden.