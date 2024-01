Verweij schrijft wat Ajax-supporters willen lezen over terugkeer Fitz-Jim

De eventuele vervroegde terugkeer van bij Ajax staat los van de Amsterdamse zoektocht naar een extra controlerende middenvelder. Dat meldt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf althans. Volgens de verslaggever wil de huidige nummer vijf van de Eredivisie deze week duidelijkheid van Excelsior of die club wil meewerken aan een voortijdig vertrek van Fitz-Jim. De middenvelder verruilde Ajax afgelopen zomer op huurbasis voor de Rotterdammers.

Dat Ajax zich deze maand hoopt te versterken met een controlerende middenvelder, die naast veel kwaliteit het liefst ook nog eens veel ervaring met zich meebrengt, is een publiek geheim. Het is echter geen uitgemaakte zaak dat die middenvelder voor het verstrijken van de winterse transferwindow arriveert in Amsterdam. De huidige nummer vijf van de Eredivisie zal eerst moeten verkopen voordat het serieus kan investeren in de selectie.

Omdat Ajax inmiddels al geruime tijd wordt gelinkt aan de komst van een nieuwe middenvelder, dacht menig Ajacied even dat Fitz-Jim de ‘versterking’ moest worden. Voetbal International maakte zondagavond melding van de wens van Ajax om Fitz-Jim deze maand al terug te halen naar Amsterdam. Hij verruilde de recordkampioen in de zomer op huurbasis voor Excelsior, maar is er in Rotterdam nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. Fitz-Jim kwam tot op heden twaalf keer in actie voor de Kralingers, waarvan vijf wedstrijden als basisspeler.

“Ajax hoopt deze week duidelijkheid te krijgen van Excelsior Rotterdam of die club open staat voor de vervroegde terugkeer van huurling Fitz-Jim”, schrijft Verweij maandagmiddag. “Omdat zowel Ajax 1 als Jong Ajax dun in de middenvelders zit, heeft Ajax dat verzoek neergelegd. Fitz-Jim, die niét de extra controlerende middenvelder is, waar deze Ajax transferperiode naar op zoek gaat, zou een winterse overstap zien zitten.” Ajax blijft dus ook bij een vervroegde rentree van Fitz-Jim in de markt voor een controleur.

Fitz-Jim kwam tot op heden vier keer in actie voor de hoofdmacht van Ajax. Zijn debuut maakte hij vorig seizoen in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. John Heitinga gunde hem vervolgens nog driemaal speeltijd.