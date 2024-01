'Sommige dingen verbazen mij echt bij Ajax, ook onder Van 't Schip. Ik vind het onbestaanbaar'

en trokken in een interview met respectievelijk Voetbal International en Het Parool al stevig aan de bel over de huidige gang van zaken bij Ajax en ook Mike Verweij spreekt zijn verbazing erover uit. De Ajax-watcher van De Telegraaf vindt het ‘onbestaanbaar’ dat de spelers van de ploeg van trainer John van ’t Schip op dagen dat er ’s middags wordt getraind zich niet al ’s ochtends vroeg melden op de club en er vervolgens een lange dag blijven.

Tadic vertelde in gesprek met Voetbal International al dat de gym vorig seizoen na trainingen was uitgestorven en ook Pasveer valt op dat er steeds minder Ajacieden in zichzelf willen investeren om beter, sterker en fitter te worden. “Iedereen wilde na de training ook graag iets extra’s doen met de bal. Er was liefde voor de bal. Dat mis ik nu wel eens. Ik merk nu dat men sneller naar binnen of naar huis gaat. Bij de huidige generatie spelers zie ik minder toewijding, en dat baart me zorgen”, vertelde Pasveer in Het Parool.

Ook Verweij verbaast zich dus over de gang van zaken in Amsterdam. “Ook onder Van ’t Schip. Er zijn gewoon dagen dat de spelers om half twee op de club komen, omdat er ’s middags wordt getraind. Wat doe jij als jonge speler als je je de volgende dag pas ’s middags hoeft te melden?”, stelt Verweij in de podcast Kick-off de vraag. Presentator Pim Sedee antwoordt vervolgens ‘gamen’. “Dan ga je de avond ervoor wat langer door met gamen of toch nog even de stad in”, klinkt het antwoord van Verweij zelf al niet veel hoopgevender voor Ajax-supporters. “Ik vind het onbestaanbaar bij Ajax. Daar hebben ze toch miljoenensalarissen. Waarom melden die gasten zich niet, net zoals bij alle Engelse clubs, om half negen op de club en doen ze om half zes de deur dicht.”

“Tussendoor heb je trainingen op het veld, in de sportschool, heb je besprekingen”, vervolgt Verweij. “Maak er gewoon een werkdag van.” Volgens Valentijn Driessen gebeurt dat ‘zelfs’ bij RKC Waalwijk. “Henk Fraser was gisteren (zondagmorgen, red.) bij Goedemorgen Eredivisie en zei dat ook. Om 9.00 uur wordt daar ontbeten. Dat is nog vrijwillig zei hij, maar de meeste spelers zitten daar en ontbijten op de club. En dan gaat het riedeltje beginnen. Zoals Mike zegt, gewoon een hele werkdag en werken aan jezelf.”