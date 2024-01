Ajax weet Henderson te overtuigen en nadert persoonlijk akkoord

Ajax nadert een persoonlijk akkoord met middenvelder , zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers zijn concreet in de markt voor de Engelsman, die zelf ook de stap naar Amsterdam wil maken. Juventus is ook geïnteresseerd, maar die interesse is volgens VI niet concreet.

Het lijkt volgens het medium een kwestie van tijd totdat Henderson en Ajax tot een persoonlijk akkoord komen. De middenvelder wil de stap naar de nummer vijf van Nederland wel maken en zou voor 1,5 jaar naar Amsterdam kunnen gaan. Dan is het wel aan Ajax om tot een akkoord te komen met de Saudische werkgever van de Engels international. Dat zal voor de Amsterdammers een volgende stap gaan worden.

Hoopvol voor het rondkrijgen van deze transfer lijkt te zijn dat Ajax financieel ver wil gaan voor de Brit en Henderson zelf ook salaris wil inleveren. De afgelopen dagen werd bekend dat ook Juventus de middenvelder op het lijstje heeft staan, maar die interesse is volgens VI niet concreet. Het zou voor de Italianen lastig zijn om Henderson over te nemen, omdat de club enkel kan huren. Ajax wil Henderson in tegenstelling tot Juventus kopen, wat ook de voorkeur van Henderson heeft.

Update De Telegraaf

Volgens De Telegraaf heeft Ajax goede papieren voor de komst van Henderson, maar wordt het door de Saudische club voorlopig in de wachtkamer gezet. Al-Ettifaq wil voorlopig namelijk nog geen vraagprijs noemen voor de Engelsman, waardoor het niet duidelijk is voor welk bedrag Ajax de verdedigende middenvelder over kan nemen.