Antony voorkomt ongekende bekerblamage voor Ten Hag met eerste goal van het seizoen

Manchester United heeft zich zondagavond met pijn en moeite geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. De formatie van trainer Erik ten Hag gaf een 0-2 voorsprong uit handen tegen Newport County, dat uitkomt op het vierde nieuwe van Engeland. voorkwam een bekerblamage met zijn eerste doelpunt van dit seizoen in de tweede helft van de wedstrijd: 2-4.

Manchester United begon uitstekend aan het duel tegen Newport County, de nummer zestien van het vierde niveau van Engeland. The Mancunians kwamen al na zeven minuten spelen op voorsprong via Bruna Fernandes, waarna de achttienjarige Kobbie Mainoo de score vijf minuten later wist uit te breiden. Na vijftien minuten spelen stond Erik ten Hag met zijn ploeg op een eclatante 0-2 voorsprong.

Het was een voorsprong die Manchester United nooit meer uit handen zou mogen geven tegen een club als Newport County, maar toch gebeurde het. De wedstrijd kantelde volledig na 36 minuten, want Newport County kwam terug tot 1-2. Vlak na de rust werd het nog erger voor The Red Devils, want Will Evans bracht Newport in extase door na 47 minuten de 2-2 op het scorebord te zetten.

Manchester United moest opnieuw beginnen, maar kwam uiteindelijk wel weer op voorsprong. Nadat een afstandsschot op de paal terechtkwam, stond Antony klaar om de rebound binnen te schieten. Dat deed de Braziliaan uitstekend, waardoor hij zijn eerste doelpunt van dit seizoen maakte en Manchester United hoogstpersoonlijk de overwinning bezorgde in Newport. In de slotfase maakte Rasmus Højlund er nog 2-4 van.