'Dreun voor Van Bommel: Antwerp FC bereikt akkoord over toptransfer'

Mark van Bommel sprak de afgelopen tijd meermaals de wens en vooral de hoop uit dat het seizoen ‘gewoon’ afmaakt bij Antwerp FC, maar dat lijkt tevergeefs te zijn geweest. De regerend kampioen van België heeft met Atlético Madrid een akkoord bereikt over een overgang van de jonge middenvelder (18) naar Spanje. De huidige nummer vier van België betaalt naar verluidt 27 miljoen euro, inclusief bonussen, voor de komst van Vermeeren.

Een transfer van de 18-jarige middenvelder hing al een tijdje in de lucht. Vermeeren brak vorig seizoen definitief door in de hoofdmacht van Antwerp FC en had een belangrijk aandeel in onder meer de landstitel. Antwerp FC won in het eerste seizoen onder Van Bommel ook de beker en verzekerde zich bovendien van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De rol die Vermeeren daarin had bleef niet onopgemerkt. Hij werd in de zomer al in verband gebracht met onder meer Borussia Dortmund en FC Barcelona en ook Ajax zou hem op de korrel hebben gehad.

Maar het wordt dus Atlético Madrid. Het Laatste Nieuws maakt dinsdagavond melding van een akkoord over de transfersom. Die bedraagt inclusief bonussen 27 miljoen euro. Atlético Madrid heeft flink doorgepakt om de komst van Vermeeren zo snel mogelijk rond te krijgen. Een eerste aanbieding van de Madrilenen, naar verluidt twaalf miljoen euro, werd door Antwerp FC nog resoluut van tafel geveegd. “De kloof tussen vraag en aanbod slonk zienderogen. Van een openingsbod van twaalf miljoen euro exclusief een aantal bonussen tot een ultieme poging van een slordige 27 miljoen euro, extra’s inbegrepen”, schrijft HLN.

Antwerp FC hoopte naar verluidt in eerste instantie dertig miljoen euro te kunnen krijgen voor de middenvelder, maar neemt toch genoegen met iets minder. Vermeeren reist donderdag mogelijk al af naar Spanje om een indruk te krijgen van zijn mogelijke nieuwe werkgever. Van een akkoord tussen Atlético Madrid en Vermeeren is overigens nog geen sprake, ‘maar het is een publiek geheim dat hij en zijn entourage bijzonder gecharmeerd zijn door de interesse’, klinkt het. Het is de bedoeling dat de middenvelder per direct de overstap maakt naar Spanje. Antwerp FC dacht hem misschien nog een halfjaar te kunnen huren, maar daar wil Atlético niet aan beginnen. “Het zegt veel over hun geloof in het talent van Vermeeren”, stelt HLN.