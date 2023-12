Van Bommel wisselt Ajax-huurling Wijndal al voor rust bij Antwerp FC: 'Klote voor hem'

Antwerp FC is woensdagavond verder gekomen in de Belgische beker ten koste van Sporting Charleroi (5-2 zege). Vlak voor de pauze stond de formatie van Mark van Bommel met 0-2 achter en besloot de Nederlandse coach om in te grijpen: hij wisselde al driemaal in de eerste helft en onder andere Ajax-huurling werd naar de kant gehaald.

“Het is natuurlijk klote voor Corbanie, Wijndal en Yusuf dat ze eraf moeten”, voelde Van Bommel met hen mee bij Sporza over de driedubbele wissel. “We begonnen heel erg goed aan de wedstrijd, zonder kansen te creëren. We hadden wel controle, maar we kwamen er niet doorheen. We kregen twee schoten op doel en stonden plots 0-2 achter. Op de bank was toen de vraag of we moesten wachten tot de rust, want we hadden geen grip op de wedstrijd. We hebben toen besloten om meteen drie wissels door te voeren.”

Volgens Van Bommel lag het niet aan de individuele prestaties van Wijndal en zijn twee teamgenoten. “Ze speelden helemaal niet slecht, maar door iets anders te doen en andere instructies te geven kantelde de wedstrijd. Dat voelde je ook in het stadion”, wist Van Bommel, die zag dat Chidera Ejuke vlak voor de pauze voor het aansluitingsdoelpunt zorgde.

In het twee bedrijf verzekerde Antwerp FC zich mede dankzij twee goals van Vincent Janssen alsnog voor de volgende ronde van de Belgische beker, die Van Bommel vorig seizoen nog won. “De powerplay die we voor en meteen na de rust getoond hebben, was mooi om te zien. We creëerden zoveel kansen en gaven Charleroi zo eigenlijk geen kans meer. Het bleef wel oppassen voor de counter, we moesten blijven doorgaan na de 3-2. Dit was een echte bekerwedstrijd. 0-2 achter, eigenlijk een beetje kansloos zijn en dan toch terugkomen tot 5-2. Op deze manier, met het stadion erachter. Dat is één van de mooiste wedstrijden", aldus Van Bommel.