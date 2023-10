Van Bommel pakt rood bij Antwerp FC en is in crisis na dubbelzijdig penaltymoment

Mark van Bommel zit in de hoek waar de klappen vallen bij Antwerp FC. De oefenmeester ging zaterdagavond wederom onderuit, ditmaal bij Charleroi (3-2). Slechts één van de laatste zeven duels werd gewonnen, waardoor er serieuze zorgen zijn voor de voormalig PSV-coach. Die ging vlak voor tijd met rood naar de kant vanwege commentaar op de leiding.

Het meest opmerkelijke moment van het duel was echter na ruim een uur spelen bij een 1-1 stand. Gyrano Kerk werd foutief afgestopt in de zestienmeter en wilde een strafschop, maar Charleroi wilde ook een penalty aan de andere kant vanwege een handsbal van toptalent Arthur Vermeeren. De VAR vond vooral dat laatste strafbaar en dus kwam de thuisploeg via Marco Ilaimaharitra wederom op voorsprong.

De eerste voorsprong van de thuisclub was via een fraaie treffer na een uurtje spelen in de verre hoek van Jurgen Ekkelenkamp nog ongedaan gemaakt, waarna het duel alle kanten op ging. Eerst kreeg Charleroi dus de pingel, tien minuten voor tijd profiteerde George Ilenikhena met zijn eerste Antwerp-treffer van een geblokte poging van Chidera Ejuke (2-2).

Vlak nadat Van Bommel vanwege commentaar op de leiding werd weggestuurd, kreeg de thuisploeg wederom een penalty, die wel was besteed aan Marco Ilaimaharitra. Voor de zesde keer in de laatste zeven officiële wedstrijden kwam er puntverlies voor het Antwerp FC van Mark van Bommel, dat de bovenste plekken uit het oog is verloren.

Ook in de groepsfase van de Champions League is Antwerp FC nog zonder punten, waardoor de druk op Van Bommel – die naast Ekkelenkamp ook Vincent Janssen en Owen Wijndal in de basis had staan – ondanks de dubbel van vorig seizoen heel voorzichtig zal toenemen. Ekkelenkamp en Wijndal werden in de slotfase gewisseld net als Mandela Keita, terwijl die in de eerste helft nog juist ingevallen was. Al die wissels en acht minuten extra tijd mochten niet baten: Antwerp FC ging onderuit.

⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Charleroi 1-1 Royal Antwerp | Jürgen Ekkelenkamppic.twitter.com/Pe9lsSFaLT — FootColic ⚽️ (@FootColic) October 21, 2023