Gevalletje Jerdy Schouten in België: Mark van Bommel geeft zijn mening over beslissing van de bondscoach

Waar in Nederland met veel verbazing is gereageerd op het ontbreken van PSV-uitblinker in de selectie van het Nederlands elftal, zijn de Belgen ontstemd over het uitblijven van een uitnodiging voor voor de interlands van de Rode Duivels. Vermeeren maakt al geruime tijd veel indruk bij Antwerp FC, maar heeft nog geen plekje in de nationale ploeg kunnen afdwingen. Mark van Bommel begrijpt er weinig van.

Vermeeren was in het afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers in de ploeg van de oud-trainer van PSV en VFL Wolfsburg. Van Bommel loodste Antwerp FC tijdens zijn eerste seizoen in België meteen naar de landstitel én de nationale beker. Vermeeren was op het middenveld zeker van zijn plaats. Het toptalent speelde zich zelfs in de kijker van de Europese top. Het Laatste Nieuws schreef vorige week in de aanloop naar de Champions League-ontmoeting tussen Antwerp FC en Shakthar Donetsk nog dat Vermeeren zich kon verheugen op de belangstelling van FC Barcelona, Borussia Dortmund én Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

Maar op zijn eerste opwachting in de nationale ploeg blijft het voorlopig wachten. Bondscoach Domenico Tedesco maakte vorige week zijn selectie bekend voor de komende interlands, maar heeft daarin dus geen plek voor de middenvelder van Antwerp FC. De keuzeheer vertelde dat hij een ‘ander profiel’ nodig had voor de komende wedstrijden en dat hij het voor Vermeeren ‘jammer’ zou vinden als hij twee duels op de bank zou zitten. Belgen reageerden echter verbolgen op de niet-selectie van het toptalent. Van Bommel kan zich daarin vinden. “Ik snap het ook niet, omdat ik hem elke dag zie trainen”, zegt de Nederlander in gesprek met Eleven Belgium.

Van Bommel is van mening dat Vermeeren niet zou misstaan in de selectie van Tedesco. “Ik heb het al een paar keer eerder gezegd toen ik die vraag kreeg: voor mij is Arthur qua niveau een Rode Duivel. Alleen: dat is mijn mening. Ik zie hem elke dag. Nogmaals, ik ga niet zeggen dat hij een Rode Duivel móet zijn, maar als je het mij vraagt wel. Maar Domenico bepaalt de selectie en daar moet je je bij neerleggen. Ik snap wel dat als je naar Arthur kijkt, dat hij zeker het niveau heeft om daar mee te voetballen”, aldus de coach van Antwerp FC.