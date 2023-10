Bondscoach van België haalt zich de woede op de hals na negeren toptalent: 'Moet hij prime Xavi worden?'

Ronald Koeman is niet de enige bondscoach die vrijdagmiddag zijn selectie voor de komende interlands heeft gedeeld. Ook in België werd de bekendmaking van de groep Rode Duivels die hun land weer een stap dichterbij deelname aan het EK in Duitsland moeten brengen met veel interesse op de voet gevolgd. Daarbij viel veel Belgen één ding op: toptalent van Antwerp FC ontbreekt.

Antwerp FC kroonde zich in het afgelopen seizoen voor het eerst sinds lange tijd tot kampioen van België en ging er ook met de eindzege van de beker vandoor. Het begon het huidige seizoen met de winst van de Supercup en plaatste zich bovendien voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Vermeeren was in het afgelopen én is in het huidige seizoen één van de grote uitblinkers in de ploeg van trainer Mark van Bommel. De Belg verzorgde woensdagavond nog een assist in de thuiswedstrijd tegen Shakthar Donetsk, al kon hij daarmee niet voorkomen dat de bezoekers er met de overwinning vandoor gingen (2-3).

Vermeeren speelde zich met zijn sterke optredens in het afgelopen succesvolle seizoen naar verluidt in de kijker van verschillende Europese topclubs. “Niet alleen FC Barcelona keek nadrukkelijk naar Vermeeren als opvolger van Sergio Busquets, ook teams als Manchester United en Borussia Dortmund waren bereid bedragen richting 30 miljoen euro op tafel te leggen”, schreef Het Laatste Nieuws in de aanloop naar het Champions League-treffen tussen Antwerp FC en Shakthar Donetsk. Vermeeren is er echter nog niet in geslaagd een plek in de nationale ploeg af te dwingen. Bij het publiek was de verwachting dat de middenvelder voor de komende interlands een uitnodiging zou ontvangen, maar bondscoach Domenico Tedesco heeft anders besloten.

“Vermeeren is niet het profiel dat ik nu nodig acht, dus het zou jammer zijn om hem erbij te halen om twee matchen op de bank te zitten”, wordt Tedesco geciteerd door Het Nieuwsblad. “Hij is een ander soort speler. Vermeeren staat wel dicht bij de Rode duivels. Ik zag hem tegen Shakthar. Hij wordt ooit Rode Duivel, daar ben ik zeker van. Ik ga met hem praten want ik kan aannemen dat hij teleurgesteld is dat hij er niet bij is en zijn collega wel”, waarmee Tedesco doelt op Mandela Keita. “We hebben fysieke power nodig op het middenveld. Daarom is de keuze voor Keita.” Johan Bakayoko van PSV heeft eveneens een uitnodiging ontvangen.

Het ontbreken van Vermeeren in de selectie van de Rode Duivels maakt veel los. Op X begrijpt vrijwel niemand ook maar iets van de afwezigheid van het toptalent van Antwerp FC. “Moeten De Cuyper en Vermeeren prime Dani Alves en prime Xavi worden om opgeroepen te worden?????”, vraagt iemand zich af. “Tedesco weet toch dat Vermeeren Belg is? Heeft iemand dat al eens gezegd?”, schrijft een ander.