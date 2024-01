Slot botst het vaakst met deze journalist: ‘Hij is niet minder kritisch, neem het niet te serieus’

Arne Slot is dinsdagavond door de Nederlandse Sport Pers (NSP) uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar. De trainer van Feyenoord spreekt na het ontvangen van de prijs met presentator Marcel Maijer over zijn relatie met de pers en journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf in het bijzonder.

Maijer merkt op dat Slot ‘veel deelt en communiceert met de media’, bijvoorbeeld tijdens persconferenties. “Ik zeg eigenlijk altijd wat ik ook tegen mijn spelers zeg of ’s avonds thuis tegen mijn vrouw. Ik heb ook niet zoveel te verbergen”, repliceert de oefenmeester van Feyenoord.

Slot legt uit dat hij persconferenties bewust aangrijpt om zijn eigen visie te delen. “Journalisten hebben bijna allemaal een podcast of een programma tegenwoordig. Ze blijven dus hun mening over Nederland uitspugen. Die meningen deel ik niet altijd. Het uurtje dat ik dan per week heb, is ook een kans om de mensen een ander geluid te laten horen. Daar maak ik dan met enige regelmaat gebruik van. Het is niet zo dat ik daar uren over nadenk, maar het is wel zo dat ik vaak een aantal dingen in mijn hoofd heb die ik graag wil zeggen.”

Maijer vraagt zich tot slot af of het hebben van een goede relatie met de media ertoe kan leiden dat zij minder kritisch zijn op Slot. “Dat idee heb ik niet. Zeker niet degene met wie ik vaakste een hoop lol mee heb: Valentijn Driessen”, zegt de trainer lachend. “Je kunt niet zeggen dat hij minder kritisch op mij is geworden. Maar uiteindelijk moet je het allemaal ook niet te serieus nemen. Journalisten hebben een mening, ik heb een mening. De dag erna gaat het er even over, maar daarna heeft niemand het er meer over. Ik heb een hoop plezier met mijn eigen spelers en ook met de media.”