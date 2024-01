Arne Slot laat zich voor het eerst uit over het ontslag van José Mourinho

Arne Slot heeft vlak voor de aftrap van de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord gereageerd op het ontslag van José Mourinho (AS Roma) en Pascal Jansen (AZ). Beide trainers werden deze week op straat gezet.

Mourinho was tot dinsdag de trainer van de opponent van Feyenoord in de tussenronde van de Europa League. Roma ontsloeg de Portugese trainer vanwege de tegenvallende prestaties in de competitie. Daardoor komt er voor Slot geen weerzien met Mourinho.

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen werd Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld door Roma. Na afloop werd Slot uitgekafferd door Mourinho, die vond dat de Nederlandse trainer niet alleen naar clubs als Napoli en Manchester City moest kijken. Een seizoen eerder verloor het Feyenoord de Conference League-finale tegen het Roma van Mourinho.

Ondanks zijn slechte ervaringen met Mourinho, is er van rancune geen sprake bij Slot. "Ik vind het voor Mourinho heel vervelend. Ik had het leuk gevonden om weer de degens met hem te kruisen", aldus Slot voor de camera van ESPN. De Feyenoord-trainer heeft ook te doen met Jansen, met wie hij in het verleden samenwerkte bij AZ. "Als een collega-trainer ontslagen wordt, dan is dat altijd heel pijnlijk. Want ik weet hoe hard het aankomt als je ontslagen wordt."