Arne Slot reageert wanhopig en geïrriteerd op dramatisch begin van Feyenoord in 2024

Feyenoord-trainer Arne Slot is zwaar teleurgesteld in het 2-2 gelijkspel van zijn ploeg tegen NEC. De Rotterdammers waren in het eerste bedrijf heer en meester tegen de Nijmegenaren, maar gaven alles uit handen. Het feit dat de bezoekers uit Gelderland slechts twee schoten hebben gelost, zorgt voor irritatie bij de oefenmeester van Feyenoord.

"Wat mij bijna elke keer irriteert... Ze hoeven maar naar onze zestien te kijken en ze hebben een goal", zegt Slot enigszins gechargeerd. "Het is ondenkbaar als je naar de statistieken en de wedstrijd hebt gekeken, dat wij vandaag twee tegengoals hebben gehad. Volgens mij overdrijf ik niet als ik zeg dat dat een van de eerste keren was dat ze bij onze zestien in de buurt zijn geweest. En dan valt-ie er via-via in", verzucht de trainer van Feyenoord.

Slot zag dat NEC door de aansluitingstreffer vlak voor de rust, ondanks een matige eerste helft, met veel zelfvertrouwen aan het tweede bedrijf begon: "Als zij dan in de tweede helft na acht minuten voor de tweede keer bij onze zestien komen er een bal van 25 meter in schieten, dan speel je daarna een hele, hele, héle moeizame wedstrijd. De tweede helft was heel moeilijk", geeft Slot toe. "Dan probeer je van alles vanaf de zijkant met allerlei aanvallende wissels, maar ik kan geen spits inbrengen", doelt de trainer van Feyenoord op de afwezigheid van Ayase Ueda. Hij neemt deel aan de Azië Cup.