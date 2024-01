Voormalig Ajacied schittert in Italië: Koopmeiners en De Roon kennen volgende bekertegenstander

Atalanta Bergamo kent z’n volgende tegenstander op weg naar de finale van de Coppa Italia. De ploeg van en boekte woensdagavond een knappe overwinning bij AC Milan en neemt het in de halve finale op tegen Juventus. De Oude Dame was donderdagavond veel te sterk voor Frosinone: 4-0. Drie van de vier treffers kwamen op naam van voormalig Ajax-spits .

Het is inmiddels alweer ruim zeven jaar geleden dat Milik de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok. De Pool kende een moeizame start in Amsterdam, maar was tijdens het seizoen 2015/16 uitstekend op dreef en misschien wel dé uitblinker bij Ajax. Hij maakte daarin 21 doelpunten in 31 Eredivisiewedstrijden, al kon hij niet voorkomen dat de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer op de laatste speeldag de landstitel misliep.

Milik bekroonde een persoonlijk ijzersterk seizoen desondanks met een mooie transfer naar Napoli. De linkspoot is er sinds zijn vertrek bij Ajax echter niet in geslaagd om de statistieken uit zijn laatste seizoen in Amsterdam te evenaren. Milik verruilde Napoli in de zomer van 2022 definitief voor Olympique Marseille, nadat hij er al een jaar op huurbasis had gespeeld. Hij keerde afgelopen zomer bij Juventus terug op de Italiaanse velden. De Oude Dame had hem eveneens al een seizoen op huurbasis onder contract staan.

Milik was vorig seizoen nog negen keer trefzeker voor Juventus, maar de teller stond voor aanvang van de bekerwedstrijd tegen Frosinone pas op twee doelpunten in alle competities. De Pool moet het dan ook vooral doen met invalbeurten. Donderdagavond mocht hij weer eens beginnen en hij betaalde het vertrouwen van trainer Massimiliano Allgeri terug met een geweldig optreden. Milik opende na elf minuten de score uit een strafschop en maakte nog voor rust zijn tweede na een uitstekende pass van Weston McKennie. Na de pauze was het snel opnieuw raak voor de Pool. Manuel Locatelli gunde hem zijn derde van de avond en hij leek kort daarna zelfs zijn vierde te maken, maar de VAR stak daar een stokje voor: buitenspel.

De vierde treffer voor de ploeg uit Turijn viel een paar minuten later alsnog. Niet Milik, maar Kenan Yildiz bepaalde de eindstand op 4-0. Milik kreeg in minuut 62 al zijn publiekswissel. Dik verdiend natuurlijk. Hij trof tegen Frosinone vaker doel dan in zijn eerste negentien wedstrijden van dit seizoen. Juventus plaatste zich dus vooral dankzij Milik voor de halve finale van de Coppa Italia, waarin het moet afrekenen met Atalanta Bergamo voor een plek in de eindstrijd. De andere halve finale gaat tussen Fiorentina en Lazio.