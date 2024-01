AZ’er Kenzo Goudmijn mag opnieuw vlieguren gaan maken in Eredivisie

speelt in de tweede seizoenshelft voor Excelsior. De middenvelder, die bij AZ weinig uitzicht had op speelminuten, wordt door de Alkmaarders voor anderhalf seizoen verhuurd aan de Kralingers.

Het is niet de eerste keer dat Goudmijn de tijdelijke overstap maakt naar Rotterdam. AZ verhuurde de middenvelder al twee keer eerder uit aan de ploeg van Marinus Dijkhuizen. De eerste verhuurperiode was in het seizoen dat Excelsior via de nacompetitie promoveerde naar de Eredivisie. In datzelfde Eredivisiejaar bleef Goudmijn de Kralingers trouw.

Donderdagmiddag zette de 22-jarige middenvelder zijn handtekening onder een nieuw huurcontract, ditmaal voor anderhalf jaar. Vorig seizoen was Goudmijn goed voor 34 wedstrijden bij Excelsior, waarin hij goed was voor vier doelpunten. Het is nog maar de vraag of Goudmijn in de herstart van de Eredivisie mag gaan spelen als Excelsior het opneemt tegen PSV.

Door de deal met Goudmijn lijkt Kian Fitz-Jim op weg naar Ajax. De middenvelder werd in de eerste seizoenshelft gehuurd door Excelsior, maar gaat terugkeren in Amsterdam.

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐈𝐈 𝐮𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤𝐞𝐝 🔓

Kenzo Goudmijn keert terug bij Excelsior Rotterdam! De 22-jarige middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd van AZ.

⁣

⚫🔴 #samensterk #kenzogoudmijn2025 — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) January 11, 2024