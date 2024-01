Bas Nijhuis onder vuur tijdens PSV – Excelsior: ‘Hij wil even zijn moment pakken, echt bizar’

Guus Til leek PSV zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Excelsior in de 33ste minuut op een 3-0 voorsprong te schieten, maar het doelpunt van de middenvelder werd afgekeurd vanwege buitenspel van Luuk de Jong. Die beslissing van scheidsrechter Marc Nagtegaal deed nogal wat stof opwaaien.

Til schoot na ruim een halfuur raak vanbinnen de zestien op aangeven van Johan Bakayoko. Nagtegaal keurde het doelpunt echter op advies van videoscheidsrechter Bas Nijhuis af, omdat De Jong in aanloop naar de treffer in buitenspelpositie stond. Twee zaken vielen op: De Jong raakte de bal niet aan en Nagtegaal werd door Nijhuis naar het VAR-scherm geroepen om de buitenspelsituatie zelf te beoordelen, daar waar scheidsrechters doorgaans in buitenspelsituaties varen op het oordeel van de VAR. “Hij gaat zelf kijken. Dat is dan weer gek bij een buitenspelmoment”, zei voetbalcommentator Michiel Teeling in zijn liveverslag voor ESPN.

Nagtegaal keurde de treffer uiteindelijk af omdat De Jong directe tegenstander Redouan El Yaakoubi kennelijk hinderde. El Yaakoubi kwam sterk voor de spits van PSV en wist zo te voorkomen dat hij in balbezit kwam, waarna de bal in de voeten van Jerdy Schouten belandde. Die zette Bakayoko vervolgens aan het werk, waarna een voorzet volgde op Til, die succesvol afdrukte “De vraag is denk ik of De Jong daar deelneemt aan het spel. Hij komt natuurlijk niet aan de bal, maar hij beïnvloedt wel El Yaakoubi”, aldus Teeling.

Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is op X kritisch op Nijhuis. “Toch wel curieus dat Nijhuis als scheidsrechter het betere gooi- en smijtwerk allemaal laat passeren, laatst trots was dat hij een hele helft niet voor een overtreding had gefloten, maar nu als VAR gaat zitten millimeteren omdat De Jong ergens vooraan in de aanval een teennagel buitenspel stond, terwijl De Jong de bal niet eens in ontvangst nam. Het feit dat de Excelsior-verdediger met De Jong in de rug de bal verspeelde, werd door Nijhuis en scheidsrechter Nagtegaal uitgelegd als deelnemen aan het spel”, schrijft Kapteijns geërgerd.

Ook veel voetballiefhebbers uiten online hun verontwaardiging over de afgekeurde treffer van Til.

