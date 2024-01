Grote ster houdt Bayern München aan het lijntje: ‘Hij speelt poker’

Het is geen uitgemaakte zaak dat zijn in 2025 aflopende contract bij Bayern München gaat verlengen. De aanvaller zou de clubleiding tegen het einde van afgelopen jaar hebben verteld dat hij ‘geïnteresseerd’ is in een langer verblijf bij Der Rekordmeister, maar er zit nog geen schot in de zaak. Sané zou nu tot na het Europees Kampioenschap in eigen land willen wachten alvorens een besluit te nemen.

Dat meldt Bild woensdag althans. Sané maakte in de zomer van 2020 de overstap van Manchester City naar Bayern München. De Duitsers betaalden bijna vijftig miljoen euro voor de komst van de linkspoot, die het in eerste instantie moeilijk had om de hoge verwachtingen waar te maken. Vorig seizoen had Sané met acht doelpunten en zeven assists in 32 competitieduels echter al een belangrijk aandeel in het kampioenschap en in de huidige jaargang doet hij er nog een schepje bovenop. Na vijftien wedstrijden staat de teller al op acht doelpunten en evenveel assists.

Bij Bayern München is men erg gelukkig met de aanvaller en hoopt het hem dan ook te kunnen overtuigen om zijn in 2025 aflopende verbintenis te verlengen. Dat is de huidige nummer twee van de Bundesliga vooralsnog niet gelukt. Volgens Bild zocht sportief directeur Christoph Freud van Bayern München tegen het einde van 2023 contact met Sané om hem te vragen naar zijn toekomstplannen. De vleugelspeler zou Freud hebben ‘verzekerd’ dat hij interesse heeft in een contractverlenging. Freud nam vervolgens contact op met de entourage van de voetballer, maar sindsdien is er niets meer gebeurd.

De alarmbellen gaan weliswaar nog niet af in de Allianz ArenA, maar volgens Bild speelt Sané wel ‘poker’ voor een nieuw contract bij Bayern München. De oud-speler van Schalke 04 en Manchester City wil naar verluidt de tijd nemen om zijn beslissing te nemen. Dat doet hij het liefst na het EK in eigen land komende zomer. Bij Bild lijkt men de bui al te zien hangen. “Als de buitenspeler een sterk toernooi speelt, zal dat geïnteresseerden aantrekken. Eén gevolgd voor Bayern: een verlenging zal dan duurder uitvallen”, schrijft het medium.

Sané is niet de enige speler waarmee Bayern München dit jaar om de tafel wil én over wie de club duidelijkheid wil verschaffen. Naast Sané worden ook Joshua Kimmich (contract tot medio 2025), Matthijs de Ligt (2027), Alphonso Davies (2025), Leon Goretzka (2026) én Serge Gnabry (2026) genoemd. De Ligt staat naar verluidt op het lijstje van Arsenal. De Nederlander verruilde Juventus in de zomer van 2022 voor Bayern München.