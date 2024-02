'Bayern vindt oplossing: grote gevolgen voor droomtransfer Steven Bergwijn'

Bayern München werd afgelopen dinsdag gelinkt aan Ajax-aanvoerder , maar lijkt de problemen op de flanken nu toch op een andere manier te hebben opgelost. Volgens Fabrizio Romano is de Duitse recordkampioen er alsnog in geslaagd om Bryan Zaragoza een halfjaar eerder over te nemen van het Spaanse Granada.

De komende tijd moet Bayern het zonder het geblesseerde duo Serge Gnabry - Kingsley Coman zien te stellen, waardoor de club naarstig op zoek ging naar een extra vleugelspeler. In de persoon van Zaragoza (22) had de werkgever van Matthijs de Ligt in december 2023 reeds een speler voor de vleugels voor volgend seizoen vastgelegd, maar zijn huidige werkgever wilde lange tijd niet meewerken aan een eerdere overstap. Daarom zou Bayern bij Bergwijn zijn uitgekomen, zo werd woensdag ook bevestigd door diens zaakwaarnemer, Nathan van Kooperen.

Daar is nu verandering in gekomen, meldt Fabrizio Romano. De Italiaan schrijft op X dat Granada alsnog akkoord is gegaan met een compensatie van 3 à 4 miljoen euro, waardoor Zaragoza donderdagochtend per privévliegtuig richting Beieren zal koersen om later op de dag zijn contract te ondertekenen én voor het eerst met zijn nieuwe ploeggenoten te kunnen trainen. De draai van Granada wordt mogelijk veroorzaakt door de geslaagde poging om Facundo Pellistri over te nemen van Manchester United. De Uruguayaan werd eerder ook genoemd bij PSV, maar verkiest een overstap naar de Spaanse middenmoter en wordt voor een halfjaar gehuurd, zo werd woensdag laat bekend.

Daarmee lijkt een streep te kunnen worden gezet door de interesse van Bayern in Bergwijn. De 26-jarige aanvaller ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2026, maar wordt al sinds afgelopen zomer in verband gebracht met een vertrek. Zo werd hij al gelinkt aan een overstap naar Saudi-Arabië, terwijl ook vanuit de Premier League interesse zou bestaan.