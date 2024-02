Zaakwaarnemer Steven Bergwijn bevestigt groot transfernieuws

Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van , bevestigt de interesse van Bayern München. Het moet echter heel gek lopen wil de aanvaller Ajax deze maand nog verruilen voor de Duitse grootmacht. Niet alleen omdat Bryan Zaragoza de belangrijkste kandidaat is om de Bayern-voorhoede te versterken, maar ook vanwege de hoge vraagprijs die Ajax hanteert voor z'n aanvoerder.

Ajax telde in de zomer van 2022 nog een recordbedrag neer voor komst van Bergwijn. De Oranje-international kende een vliegende start in Amsterdam, maar slaagde er niet in om die een passend vervolg te geven en werd uiteindelijk misschien wel het gezicht van het teleurstellende afgelopen seizoen van de recordkampioen. Bergwijn was er alles aan gelegen om zich te revancheren en kreeg van Maurice Steijn zelfs de aanvoerdersband, maar ook in de huidige jaargang is het hem nog niet gelukt om zijn ploeg bij de hand te nemen.

Artikel gaat verder onder video

De vleugelaanvaller werd de voorbije maanden al gelinkt aan een overgang naar Saudi-Arabië en ook een terugkeer naar de Premier League - waar hij eerder al actief was voor Tottenham Hotspur - behoorde naar verluidt tot de mogelijkheden. Nu heeft ook Bayern München z’n interesse kenbaar gemaakt. ESPN pakte dinsdagavond uit met het nieuws dat de Duitse recordkampioen in Bergwijn een mogelijke versterking voor de voorhoede ziet, maar dat hij vooralsnog als back-up op het lijstje staat. Zijn zaakwaarnemer Van Kooperen heeft woensdag tegen De Telegraaf bevestigd dat Bayern München inderdaad contact heeft opgenomen.

Volgens Ajax-watcher Mike Verweij is de kans dat Bergwijn nog voor het verstrijken van de winterse transferwindow vertrekt uit Amsterdam echter ‘klein’. Bayern München bereikte onlangs al een akkoord met Zaragoza én Granada over een zomerse transfer, maar door de zware blessure die Kingsley Coman opliep wil het de Spanjaard graag deze maand al naar Duitsland halen. Granada verlangt in dat geval een extra bedrag boven op de ongeveer vijftien miljoen euro die het komende zomer sowieso voor hem ontvangt. Dat bedrag is Bayern München momenteel te gortig. Bergwijn zal echter nóg meer moeten kosten. Ajax verlangt voor z’n aanvoerder minimaal de aankoopsom (31,25 miljoen euro) die het in de zomer van 2022 voor hem neertelde.

Dit zegt Bergwijn zelf over zijn toekomst

Bergwijn zelf verwacht ook volgend seizoen nog voor Ajax te spelen. “Ja, daar ga ik wel van uit. Ik heb een contract tot 2027, dus dat is logisch”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Maar natuurlijk: in de voetballerij weet je nooit wat er kan gebeuren. Ik ben pas 26, dus je houdt natuurlijk alle opties open.”