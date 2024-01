Steven Bergwijn kan droomtransfer maken naar Bayern München

Bayern München heeft het oog laten vallen op Ajax-aanvaller , zo meldt ESPN dinsdagavond. Vanwege blessures bij Kingsley Coman en Serge Gnabry is de Duitse grootmacht op zoek naar versterking op de flanken. Bayern zou zich nog niet officieel hebben gemeld in Amsterdam.

Bergwijn lijkt niet de eerste keus bij Bayern, want de club probeert een akkoord te sluiten met Granada om Bryan Zaragoza eerder naar München te laten komen. In december tekende Zaragoza een contract dat in de zomer zou ingaan, maar Bayern wil de deal naar voren halen. Granada wil daar niet aan meewerken, dus is ook Bergwijn in beeld.

Ajax is niet happig op vertrek Bergwijn

De aanvaller, die in de zomer nog in de belangstelling stond van Saudische clubs, zou bij Bayern herenigd kunnen worden met met Harry Kane en Eric Dier (die hij van Tottenham Hotspur nog kent) en Matthijs de Ligt (teamgenoot bij het Nederlands elftal). Ajax zou een vertrek van de aanvoerder echter niet zien zitten.

De 26-jarige Bergwijn heeft een contract tot medio 2027 bij Ajax, dus zal Bayern een forse transfersom moeten betalen. Naar verluidt wil de regerend kampioen van Duitsland 'hoe dan ook vervanging voor Coman', die minstens acht weken is uitgeschakeld. Gnabry is naar verwachting nog circa drie weken uit de roulatie en moet dan nog wedstrijdfit worden.

Bergwijn is zelf ook geblesseerd

Bergwijn is zelf ook niet topfit, want hij ontbrak zaterdagavond in de gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-4). Toch lijkt geen sprake van een ernstige blessure. Trainer John van 't Schip wilde geen risico nemen met de captain; de wedstrijd tegen Bergwijns oude club PSV van zaterdag wordt een race tegen de klok.