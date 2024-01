Bizarre overtreding op Brian Brobbey heeft verstrekkende gevolgen

Heracles Almelo-verdediger heeft een enkelbreuk overgehouden aan de overtreding die hij beging op in de slotfase van de wedstrijd tegen Ajax. Hij hoeft niet geopereerd te worden, maar is wel langere tijd afwezig.

“Helaas is er een breuk in de enkel geconstateerd zodat ik de komende zes weken in het gips moet”, vertelt de 22-jarige Serviër op de website van zijn club. “Gelukkig hoef ik niet geopereerd te worden, maar ik zal er de komende maanden helaas wel uit zijn.”

Artikel gaat verder onder video

De overtreding van Cestic op Brobbey was opmerkelijk te noemen. De spits van Ajax brak in de negentigste minuut van de wedstrijd door over de rechterkant van het veld toen de eindstand al bereikt was. Cestic kon Brobbey niet bijhouden, trok hem secondelang aan diens shirt en broek en moest dat uiteindelijk bekopen met een gele kaart.

Brobbey reageerde woedend op de overtreding van de verdediger en moest zelfs tegengehouden worden door de assistent-scheidsrechter. Cestic raakte dus geblesseerd bij zijn actie en werd meteen gewisseld.