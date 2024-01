Bosz gaat woest de confrontatie aan met journalisten: 'Zijn jullie serieus?!'

Peter Bosz werd woensdagavond woedend tijdens de persconferentie na de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en PSV (1-0). De trainer van PSV kon niet geloven dat er journalisten waren die vraagtekens zetten bij het veelbesproken strafschopmoment in de tweede helft.

Bosz is ervan overtuigd dat Noa Lang een strafschop verdiende na contact met Mats Wieffer. “Ik dacht dat het een strafschop was. En achteraf bleek ik daar wel gelijk in te hebben. Hebben jullie het gezien? Nou, dan hoef ik toch niets meer te zeggen?” Een journalist zegt vervolgens dat de meningen onder zijn collega’s verdeeld waren. Bosz reageert cynisch: “Heb je het aan Jules de Corte gevraagd? Nee, maar even serieus. Heb je echt de beelden gezien, of niet? Zag je dat hij hem op z’n linkervoet raakte en dat die dubbelklapte? Dan is er toch geen discussie mogelijk? Hoezo zijn er collega’s die daar anders over denken?”

Vanuit de zaal durft Willem Vissers toe te geven dat hij er anders over denkt. “Aan de achterkant zie je het niet goed, aan de voorkant wel.” Bosz antwoordt: “Nee, maar wacht even. Dat je het van de achterkant niet goed ziet maar aan de voorkant wel… Dan is het toch nog steeds een strafschop?” Een journalist roept: “En dat hij misschien de bal meenam?” Bosz lijkt zijn oren niet te geloven en reageert met stemverheffing. “Nou jongens, kom op. Menen jullie dit serieus? Ik wil best met jullie erover in discussie, maar die ga je niet winnen.”

“Ach, kom op. Houd eens op zeg”, aldus Bosz, die daarna de vraag krijgt of het een sleutelmoment in de wedstrijd was. “Wat denk je? Hij (Wieffer, red.) had al geel. En dit is een tweede gele kaart en een strafschop. Dan kan ik me voorstellen dat de wedstrijd er anders uitziet. Maar hier hoeven we niet langer over te praten wat mij betreft. Ik ga ook niet over de scheidsrechter praten, dat is niet mijn favoriete onderwerp. Ik vind dat hij hier door de VAR geholpen had moeten worden. Ik verbaasde me over hoe snel de beslissing was genomen. Ik ben heel benieuwd wat ze onderling tegen elkaar gezegd hebben. Dat mag ik natuurlijk nooit horen, maar ik ben er wel benieuwd naar.”

Bekijk de beelden van de persconferentie hieronder in onze videoplayer of via YouTube.