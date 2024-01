Bosz moet Hélène Hendriks teleurstellen: 'Ik heb er totaal geen verstand van'

PSV-trainer Peter Bosz moest ESPN-verslaggever Hélène Hendriks na afloop van het met 3-1 gewonnen thuisduel met Excelsior van zaterdagavond teleurstellen. In een interview na de wedstrijd hoopte Hendriks met de oefenmeester terug te blikken op de afgekeurde goal van , maar Bosz moest eerlijk bekennen dat hij de regels omtrent buitenspel inmiddels zelf ook niet meer kan volgen.

Til dacht na ruim een halfuur spelen in het Philips Stadion voor de 3-0 te zorgen, maar kwam bedrogen uit. De als VAR dienstdoende Bas Nijhuis riep scheidsrechter Marc Nagtegaal namelijk naar de kant om de beelden terug te kijken. Daaruit bleek dat Luuk de Jong, die de eerste twee doelpunten voor zijn rekening had genomen en daar later nog een derde aan zou toevoegen, met een voet buitenspel had gestaan in de aanloop naar de treffer. Ondanks het feit dat de spits de bal niet raakte, oordeelde de arbitrage dat hij toch had deelgenomen aan het spel en werd de goal van Til alsnog geannuleerd.

Hendriks vraagt Bosz na afloop of hij de treffer goed heeft kunnen zien, maar daarop moet de trainer ontkennend antwoorden. Vervolgens krijgt hij de beelden te zien, waarop Hendriks vraagt: "Volgens mij ontstaat er een nieuwe situatie", daarmee implicerend dat de beslissing van Nijhuis en Nagtegaal onterecht zou zijn geweest. Bosz heeft er echter geen kaas van gegeten: "Zal ik je eerlijk zeggen: ik heb er totaal geen verstand van. Ik snap van die hele regel niets meer, mij moet je niets vragen."

'Daar erger je je aan'

PSV evenaarde met de zege op de Kralingers het eigen Eredivisie-record uit het seizoen 1987-88, het jaar waarin de Eindhovenaren beslag legden op de toenmalige Europa Cup 1. Net als de ploeg van Guus Hiddink destijds heeft het elftal van Bosz nu alle zeventien wedstrijden vanaf de start van het seizoen in winst omgezet. Toch baalde Bosz van de slotfase, waarin Excelsior de 3-1 maakte. "Verschrikkelijk zoals we eindigen", oordeelt de trainer. "Ik vind dat we een goede wedstrijd speelden en zeker goed begonnen, maar dat laatste kwartier, daar erger je je aan. Ik probeerde de jongens nog te feliciteren, maar die waren echt niet blij in de kleedkamer. Alles ging mis, we gingen achteruit lopen en verdedigden de diepte niet goed. Ik weet niet waar het aan lag, maar ik constateer alleen dat het slecht was", aldus Bosz.