Branco van den Boomen kan vlak voor cruciaal duel terugkeren in Ajax-selectie

keert binnenkort terug op het trainingsveld van Ajax. Ajax Showtime meldt dat de middenvelder over twee weken weer meetraint met de ploeg van John van ’t Schip. Van den Boomen is al sinds november geblesseerd bij de Amsterdammers.

Op 17 november onderging de 28-jarige Brabander een operatie aan de knie en is sindsdien bezig aan zijn revalidatie. Zijn rentree op het trainingsveld vindt volgens Ajax Showtime plaats over twee weken. Van den Boomen zou volgens het fanmedium mogelijk tegen sc Heerenveen weer van de partij zijn in de Ajax-selectie.

Realistischer is echter dat de middenvelder vier dagen later zijn rentree maakt, in de thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt voor de Conference League. Dat duel staat op donderdag 15 februari gepland.

Van den Boomen is bij John van ’t Schip een vaste basisspeler. Waar de middenvelder onder de inmiddels vertrokken Maurice Steijn nog regelmatig bankzitter was, ziet Van ’t Schip het wel zitten in de voormalig Toulouse-speler. Verder keren Sivert Mannsverk en Silvano Vos vermoedelijk ook binnenkort terug in de wedstrijdselectie van Ajax.