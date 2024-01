Brian Brobbey onthult welke eis Steven Bergwijn stelde na gemiste strafschop

werd zondag de man van de wedstrijd voor Ajax tegen RKC Waalwijk, maar baalde na afloop van de wedstrijd dat hij niet tot een hattrick wist te komen. De spits kreeg vanaf de penaltystip de kans, maar zag zijn inzet gekeerd worden. Volgens de 21-jarige spits zal dit gevolgen voor hem hebben, zo heeft aanvoerder hem na zijn strafschop ingefluisterd.

"Hij gunde mij die hattrick, daarom zeg ik ook dat het een topaanvoerder is", begint Brobbey in gesprek met Milan van Dongen van ESPN. "Bergwijn zei achteraf tegen mij dat ik hem moet betalen", zegt de aanvaller van Ajax lachend. Van Dongen wil graag weten welk bedrag Brobbey aan zijn aanvoerder moet gaan betalen, waar de spits van Ajax vervolgens ook eerlijk over is: "Hij kwam met vijfhonderd euro, maar...Dat gaan we nog bespreken, daar kan nog wel wat van af", zegt de aanvaller met een grote glimlach op zijn gezicht.

Zijn glimlach verdwijnt bij het terugkijken van zijn gemiste strafschop. Met het verleden tussen Brobbey en Vaessen, die in het eerste duel tussen RKC en Ajax van dit seizoen hard met elkaar in aanraking kwamen op het veld, werd het een bijzondere ontmoeting. Vaessen kwam als winnaar uit de strijd, wat de spits van Ajax hem gunt: "Jammer, ben wel blij voor Vaessen. Hij heeft hem goed gepakt, maar het is jammer voor mij", besluit Brobbey.