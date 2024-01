Brobbey en Bergwijn noemen hetzelfde ambitieuze doel dat zij in 2024 met Ajax hebben

De spelers van Ajax hebben in een video-item van de club hun doel voor de tweede seizoenshelft gedeeld. en tonen zich ambitieus: zij mikken op de eindzege in de Conference League. Ajax speelt in februari zijn eerste wedstrijden in het relatief nieuwe Europese toernooi.

Ajax bereidt zich op dit moment in Cádiz voor op het tweede deel van het seizoen. Waar de Amsterdammers voor de winterstop hevig teleurstelden, treedt Bergwijn het restant van het seizoen met frisse moed tegemoet. "Het doel voor 2024? Zo hoog mogelijk eindigen (in de Eredivisie, red.) en de Conference League winnen", toont de Ajax-aanvoerder zich ambitieus.

Brobbey sluit zich aan bij Bergwijn. "De Conference League winnen", antwoordt hij op de vraag wat zijn doel voor 2024 is. Steven Berghuis hoopt 'gezond en fit' te blijven en wil met Ajax de weg terug omhoog vinden. Jorrel Hato noemt het EK van komende zomer in Duitsland als doel, terwijl Gabriel Misehouy wil aansluiten bij de eerste selectie van Ajax.

Ajax begon het seizoen in de Europa League, maar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de knock-outfase van het toernooi. Omdat de Amsterdammers in een groep met Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene op de derde plaats eindigden, vervolgen zij het Europese avontuur in de Conference League. In de play-offs van dat toernooi neemt Ajax het op 15 en 22 februari op tegen Bodø/Glimt. Onder meer Eintracht Frankfurt, Aston Villa en Fiorentina zijn ook nog actief in de Conference League.