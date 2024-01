Boulevard: Cody Gakpo en Noa van der Bij brengen fantastisch nieuws de wereld in

en zijn vriendin Noa van der Bij hebben maandagavond bekend gemaakt in verwachting te zijn van een kind. Op Instagram deelt de aanvaller van Liverpool een aantal foto's van het koppel, waarna hij het prachtige nieuws bekendmaakt.

"Tot snel kleine", schrijft de Oranje-international onder zijn Instagram-bericht. "Ik voel mij zo gezegend", voegt de voetballer er aan toe. De 24-jarige aanvaller wordt voor het eerst vader en krijgt onder zijn bericht de nodige felicitaties van mensen uit de voetballerij. Onder meer Joey Veerman, Donny van de Beek en Noni Madueke reageren en laatstgenoemde doet dat met de nodige dosis aan humor: "Het werd tijd", schrijft de buitenspeler van Chelsea.

Artikel gaat verder onder video

