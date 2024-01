FC Utrecht slaat slag: 'Deense vleugelspeler vliegt naar Nederland om transfer af te ronden'

FC Utrecht staat op het punt zich te versterken met (24). De Deense vleugelspeler staat momenteel onder contract bij het Zweedse Elfsborg IF, waarmee hij vorig jaar tweede werd in de Allsvenskan. Met de komst van Okkels krijgt Ron Jans er een speler bij die op beide flanken uit de voeten zou moeten kunnen.

De Belgische journalist Sacha Tavolieri schrijft dinsdagochtend op X dat Okkels inmiddels op het vliegtuig naar Nederland is gestapt om zijn transfer naar Utrecht af te ronden. De clubs zouden er onderling inmiddels uit zijn: "It's done deal", schrijft Tavolieri. De journalist weet bovendien te melden dat Okkels in de Domstad een contract tot medio 2027 zal gaan ondertekenen.

Okkels is afkomstig uit de jeugdopleiding van Silkeborg IF in zijn vaderland Denemarken. Die club verkocht hem in de zomer van 2020 voor 250 duizend euro aan Elfsborg. Namens die club kwam hij tot op heden tot 118 wedstrijden op het hoogste niveau, waarin hij 29 keer scoorde en zestien assists achter zijn naam heeft weten te verzamelen. Afgelopen seizoen was hij in 30 competitiewedstrijden elf keer trefzeker, waarmee hij een belangrijk aandeel had in het behalen van de tweede plaats op de eindrangschikking.

Vierde winterversterking

Met de komst van Okkels zou FC Utrecht de vierde aanwinst van de winterse transferperiode binnen hebben. Eerder trok de club spits Sam Lammers en linksback Tim Handwerker aan. Het duo kwam op huurbasis over van respectievelijk het Schotse Rangers FC en het Duitse 1.FC Nürnberg. Daarnaast werd de clubloze keeper Thijmen Nijhuis, die afgelopen zomer juist uit zijn contract liep in Stadion Galgenwaard, dinsdag opnieuw vastgelegd. Tegenover hun komst staat het vertrek van Calvin Raatsie, Mats Seuntjens en Joshua Rawlins. Het drietal wordt verhuurd aan respectievelijk Roda JC, RKC Waalwijk en Perth Glory.