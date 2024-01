Na Peter Bosz denkt volgende Eredivisie-trainer serieus na over pensioen

Ron Jans denkt dat hij na zijn avontuur bij FC Utrecht afscheid neemt als hoofdtrainer in het betaald voetbal. De 65-jarige Zwollenaar, die in de afgelopen seizoenen succesvol was bij FC Twente, is na Peter Bosz de volgende trainer uit de Eredivisie die hardop nadenkt over zijn pensioen.

Peter Bosz gaf onlangs in gesprek met PSV TV aan dat hij denkt dat zijn klus in Eindhoven de laatste is voor hem als voetbaltrainer: "Ik denk dat ik na PSV stop, dan is het mooi geweest. Dan ga ik naar palmbomen liggen kijken en wil ik genieten. Ik geniet nu ook wel, maar je bent altijd onderweg. Ik doe dit al meer dan 45 jaar en heb niet zoiets van: ik moet nog naar de Premier League", gaf de trainer van de Eindhovenaren, die dit seizoen met PSV waanzinnige prestaties weet neer te zetten in alle competities, onlangs aan in een video van PSV.

Voor Ron Jans lijkt hetzelfde te gelden als voor de trainer van de Brabanders. De ervaren trainer verwacht dat FC Utrecht zijn laatste club wordt, zo geeft hij aan in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Over anderhalf jaar als mijn contract afloopt bij Utrecht, of hooguit een jaartje later, dan houd ik het voor gezien. Althans dat zeg ik nu hè. Kijk, naar het buitenland wil ik niet meer. De top 3 in Nederland zal mij niet benaderen", denkt Jans, "Net daaronder, bij FC Twente, ben ik al geweest. Dan is FC Utrecht dé club", besluit de coach van FC Utrecht, die zondag met de Domstedelingen gaat spelen tegen het ongeslagen PSV van Bosz.