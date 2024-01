Deze 12 Nederlanders stonden onder contract bij Inter

Internazionale voert op dit moment de ranglijst aan in de Italiaanse Serie A. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries zijn belangrijk bij Inter, waar Davy Klaassen vooral genoegen moeten nemen met een plaats op de bank bij de ploeg van trainer Simone Inzaghi. Het lijkt er inmiddels zelfs op dat Klaassen al zou mogen uitkijken naar een andere werkgever.

Welke Nederlandse voetballers kwamen in het verleden eigenlijk uit voor Inter en hoe succesvol waren zij bij de Nerazzurri? Deze bijnaam betekent in het Italiaans letterlijk ‘zwart-blauwen’, de traditionele clubkleuren van Inter met een blauw-zwart gestreept shirt, een zwarte broek en sokken.

Inter haalde deze zomer Klaassen op tijdens de laatste dag van de transferperiode. Op Deadline Day tekende de 41-voudig international van het Nederlands elftal een contract bij Inter tot de zomer van 2024, waarmee hij de twaalfde Nederlander werd in dienst bij de Italiaanse topclub.

Faas Wilkes maakte in 1949 als eerste Nederlander ooit de stap naar Inter. Sterker, hij was pas de vierde Nederlandse voetballer die buiten onze landsgrenzen ging spelen en de transfer was de eerste grote in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. In Milaan groeide Wilkes met maar liefst 47 doelpunten in 95 wedstrijden uit tot een regelrechte publiekslieveling.

Nederlands duo bij Inter

Het bekendste Nederlandse duo bij Inter vormden Wim Jonk en Dennis Bergkamp, die in 1993 samen overstapten van Ajax naar Milaan. Deze twee voetbalsterren kwamen tot twee seizoenen in de serie A. Een kampioenschap bleef uit, maar de Nederlanders veroverden in die periode wel de UEFA -Cup, vergelijkbaar met wat tegenwoordig de Conference League is. Het Oostenrijkse Casino Salzburg was in het seizoen 1993/1994 de tegenstander in de finale, die destijds nog bestond uit een uit- en een thuiswedstrijd. De Milanezen wonnen beide duels met het kleinst mogelijke verschil en mochten toen hun tweede UEFA Cup in de clubgeschiedenis in ontvangst nemen. Jonk scoorde in Milaan het enige doelpunt van de wedstrijd.

Champions League

De meest succesvolle Nederlander bij Internazionale is zonder enige twijfel Wesley Sneijder. In totaal speelde de voormalige Oranje-middenvelder in de periode 2009-2013 vier seizoenen bij de club. Met Inter won hij de Champions League, het wereldkampioenschap voetbal voor clubs, de Serie A, de Coppa Italia (2x) en de Supercoppa.

Andere Nederlanders die voor Inter in actie kwamen, zijn Aron Winter (1996-1999), Clarence Seedorf (2000-2002), Andy van der Meijde (2003-2005), Edgar Davids (2004-2005) en Luc Castaignos (2011-2012).

Naast oud-Ajacied Klaassen staan op dit moment overigens nog twee Nederlanders onder contract bij Inter: Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Met Internazionale werd De Vrij in 2021 voor het eerst sinds 2010 weer eens kampioen van Italië. Inter voorkwam daarmee een tiende landstitel op rij van Juventus. De Vrij, die zijn profloopbaan startte bij Feyenoord, verruilde Lazio Roma in juli 2018 transfervrij voor Internazionale. Dumfries kwam op zijn beurt in augustus 2021 van PSV over naar Inter.

Alle Nederlandse profvoetballers die onder contract stonden bij Inter

1. Denzel Dumfries (2021-heden)

2. Stefan de Vrij (2018-heden)

3. Davy Klaassen (2023-heden)

4. Wesley Sneijder (2009-2013)

5. Luc Castaignos (2010-2012)

6. Edgar Davids (2004-2005)

7. Andy van der Meyde (2001-2003)

8. Aaron Winter (1996-1999)

9. Clarence Seedorf (1995-1996)

10. Dennis Bergkamp (1993-1995)

11. Wim Jonk (1993-1995)

12. Faas Wilkes (1953-1954)