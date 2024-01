Vermoedelijke opstelling Ajax: één wijziging en twijfelgeval ‘gewoon’ in de basis

Het Algemeen Dagblad verwacht dat zaterdagavond ‘gewoon’ zijn opwachting kan maken bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Ajax-trainer John van ’t Schip vertelde daags voor het duel met de huidige nummer vijftien van de Eredivisie dat zijn aanvoerder een ‘twijfelgeval’ was, maar hij wordt gewoon aan de aftrap verwacht. Ook is weer van de partij.

De Kroaat maakte op de slotdag van de afgelopen zomerse transferwindow de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax. Er was in de eerste seizoenshelft veel te doen om Sosa, vooral buiten de lijnen. Zo bleek uit onderzoek van de NOS dat toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat de verdediger via een zakenpartner naar Amsterdam had gehaald. Sosa slaagde er voor de winterstop niet in om een basisplaats te veroveren. Van ’t Schip vertelde tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft dat hij meer verwacht van de linksback.

Sosa verscheen in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Go Ahead Eagles weliswaar aan de aftrap, maar ontbrak vorige week in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Kroaat was niet fit, waardoor Van ’t Schip noodgedwongen een beroep deed op Ar’jany Martha. Sosa is inmiddels hersteld en kan dus meedoen op bezoek bij Heracles. Het Algemeen Dagblad verwacht de Kroaat aan de aftrap. Dat is ten opzichte van vorige week mogelijk ook meteen de enige wijziging die Van ’t Schip doorvoert in Almelo.

Volgens de krant kiest Van ’t Schip voor de rest voor dezelfde namen als in de thuiswedstrijd tegen RKC (4-1 winst). Diant Ramaj verdedigt het doel, de achterhoede wordt gevormd door Tristan Gooijer, Devyne Rensch, Jorrel Hato en dus Sosa. Josip Sutalo moest het duel met RKC al missen en is er ook tegen Heracles nog niet bij. Ook op het middenveld verwacht het AD dezelfde namen als in de laatste wedstrijden. Jordan Henderson maakte eerder deze week weliswaar zijn entree op het trainingsveld, maar een basisplaats lijkt er voor de kersverse aanwinst nog niet in te zitten. Van ’t Schip lijkt ook in Almelo te kiezen voor Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson.

Voorin is het de vraag of Bergwijn fit genoeg is voor het treffen met Heracles. Van ’t Schip vertelde vrijdag dat de aanvoerder een twijfelgeval is, maar hij wordt door het AD ‘gewoon’ aan de aftrap verwacht. Bergwijn vormt samen met Steven Berghuis en Brian Brobbey de voorhoede. De ontmoeting tussen Heracles en Ajax begint om 21.00 uur. Het eerste onderlinge treffen, op de eerste speeldag en tevens het officiële debuut van Maurice Steijn, eindigde in een 4-1 overwinning voor Ajax. Jakov Medic, Mohammed Kudus en Bergwijn (tweemaal) waren toen trefzeker.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Hato, Sosa; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.