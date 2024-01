Van ’t Schip: ‘Hij gaat het nog niet redden, dat is wel een tegenvaller’

Ajax-trainer John van ’t Schip kan ook in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo geen beroep doen op . De Kroaat viel twee weken geleden op bezoek bij Go Ahead Eagles geblesseerd uit, moest het thuisduel met RKC Waalwijk daardoor al laten schieten en mist dus ook het bezoek aan Heracles. en zijn twijfelgevallen, terwijl het ook niet zeker is dat zaterdagavond zijn eerste minuten gaat maken.

“Jordan heeft vlak voor de jaarwisseling zijn laatste volledige wedstrijd gespeeld in Saudi-Arabië. Daarna hadden ze een break en is hij een tijdje in Engeland geweest”, vertelt Van ’t Schip in de aanloop naar het duel met Heracles Almelo op de clubsite. “Hij is nu dus een maand zonder wedstrijdritme, plus het feit dat hij een tijdje niet in groepsverband had getraind. We moeten bekijken in hoeverre hij een gedeelte kan spelen of helemaal niet. Dat is iets wat we nog gaan beslissen.”

Sutalo is er zaterdagavond sowieso niet bij. De Kroaat moest zich in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles noodgedwongen na een helft laten vervangen en miste daardoor al het treffen met RKC Waalwijk. Ook het bezoek aan Heracles komt voor hem dus te vroeg. “Hij gaat het nog niet redden, dat is wel een tegenvaller”, aldus Van ’t Schip. Het is daarnaast de vraag of Van ’t Schip in Almelo een beroep kan doen op aanvoerder Bergwijn en Akpom. Laatstgenoemde was ziek en heeft daardoor de hele week niet getraind. Tristan Gooijer, die tegen RKC voor het eerst in de Eredivisie aan de aftrap verscheen maar in de tweede heft geblesseerd naar de kant moest, is wél beschikbaar.