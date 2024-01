Driessen lacht om uitspraak van Slot: 'Nu gaan we erop letten'

Scheidsrechter Dennis Higler is ‘bezweken onder de druk’ tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord – PSV, zo denkt journalist Mike Verweij. In zijn ogen verdiende PSV zeker een penalty, maar werd die niet toegekend vanwege de indrukwekkende sfeer in De Kuip.

Verweij moest lachen om een artikel van de satirische website De Speld, waarin Higler zogenaamd de regel toelicht: buiten De Kuip zou Noa Lang inderdaad een penalty hebben gekregen. “Dat is ook gewoon zo”, zegt Driessen op serieuze toon in de podcast Kick-Off. “Iedereen is ervan overtuigd dat Higler dit soort wedstrijden niet aankan. Deze man bezweek gewoon onder de druk van De Kuip. Ik vond de sfeer ook fantastisch. Kennelijk ga je toch rare beslissingen nemen als je daar op het veld loopt. Higler stond er heel dicht bovenop. Ik vind dat een topscheidsrechter dit ziet.”

Driessen lacht om woorden van Slot

Ook trainer Arne Slot van Feyenoord gaf na afloop toe de onvrede van PSV te kunnen begrijpen. Toch zei hij op de persconferentie van vrijdagmiddag: "Ik hoop niet dat het beeld ontstaat dat we in De Kuip alleen maar bevoordeeld worden. Want dat is zeker niet het geval, zeker niet in de 2,5 jaar dat ik hier ben." Valentijn Driessen moet lachen om de woorden van Slot en denkt er anders over.

“Het is ook een self-fulfilling prophecy. Als Slot het roept, dan gaat iedereen er met een vergrootglas naar kijken. Dan zul je zien dat Feyenoord wel heel vaak de scheidsrechter mee krijgt”, denkt de chef voetbal van De Telegraaf. “Dat is ook niet zo vreemd. Vroeger werd bijvoorbeeld vaak gezegd dat Ajax altijd in de laatste minuut scoorde. Ja, vind je het gek, Ajax viel aan tot de laatste minuut. Als je tien keer in het strafschopgebied van de tegenstander komt, dan is de kans op een strafschop groter dan wanneer je er één keer bent.”