Nieuws over PSV- en Feyenoord-interesse in Driouech: 'Excelsior gaat bij verkoop flink cashen'

PSV is 'volle bak' bezig om los te weken bij Excelsior, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink woensdagavond op X. De journalist van het Eindhovens Dagblad komt bovendien met informatie over de vermeende interesse van Feyenoord. Een eventuele overstap van de 21-jarige buitenspeler gaat zijn huidige club in ieder geval flink geld opleveren.

Excelsior zou in eerste instantie een bedrag van vijf miljoen euro voor Driouech hebben gevraagd, waarbij bovendien ook nog een doorverkooppercentage zou worden bedongen. Dat bedrag was PSV te gortig, waardoor de club doorschakelde en woensdag informeerde naar Million Manhoef (Vitesse), maar die speler is inmiddels afgebeld. Nu is Driouech alsnog in beeld, afgaande op de laatste berichten die Elfrink op X plaatst.

Woensdagochtend zou PSV er nog een bod van 2,1 miljoen euro op tafel hebben gelegen, inmiddels is dat bedrag volgens de journalist 'verder gestegen', maar nog altijd 'veel lager' dan de initiële vraagprijs van de Kralingers. "Excelsior gaat sowieso flink cashen bij verkoop", weet Elfrink in ieder geval. De duurste uitgaande transfer die de club ooit sloot was die van Thijs Dallinga. De spits werd in de zomer van 2022 voor 2,5 miljoen euro verkocht aan het Franse Toulouse.

Feyenoord

Gisteren (dinsdag) wist Voetbal International te melden dat ook Feyenoord interesse in Driouech zou hebben. De Rotterdammers lijken zich voor de deadline donderdagnacht verstrijkt echter nog te gaan versterken met Luciano Rodriguez (Liverpool Montevideo). Ook Elfrink weet niets van inmenging van de Rotterdammers in de strijd om Driouech: "Onbevestigde geluiden dat Feyenoord zich kan mengen in de zaak, wat niet wordt herkend in de omgeving van de speler", leest het.

1908 onderschrijft de lezing van Elfrink over de vermeende interesse van Feyenoord in Driouech. "Er zijn binnen Feyenoord géén scoutingsrapporten over Couhaib Driouech. 'Denken aan' is dan ook niets concreets", schrijft de site op X.