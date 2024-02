Update: 'PSV belt Manhoef alweer af en heeft nog 29 uur om buitenspeler te vinden'

PSV heeft woensdag bij Vitesse geïnformeerd naar de mogelijkheid om nog voor het sluiten van de transfermarkt over te nemen, maar de speler enkele uren later alweer afgebeld. In tegenstelling tot de buitenspeler van de Arnhemmers zou (Excelsior) nog wél in beeld zijn.

PSV was de afgelopen dagen al koortsachtig op zoek naar een extra buitenspeler. Vertessen is immers zo goed als verkocht aan Union Berlin, terwijl Noa Lang door een nieuwe blessure mogelijk maanden moet toekijken. De Eindhovenaren overwegen zelfs om de overstap van Vertessen, die al gekeurd is en wiens presentatiefilmpje in Berlijn al opgenomen is, op het laatste moment te blokkeren als er geen flankspeler meer bij zou komen.

De club werd de afgelopen dagen al gelinkt aan zowel Arnaut Danjuma (Everton) als Driouech, maar waar de Engelsen niet happig zijn op een vertrek stuit PSV in Rotterdam op een te hoge vraagprijs (van naar verluidt vijf miljoen euro plus een doorverkooppercentage). Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad kwam woensdagmiddag naar buiten met het nieuws over de belangstelling in de Vitessenaar: "Manhoef staat open voor de transfer en Vitesse wil hem best verkopen, omdat de club geld nodig heeft", schreef de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad. Gisteren (dinsdag) schreef De Gelderlander al dat Vitesse 'koortsachtig' bezig was om de buitenspeler te verkopen. Toen leek Italië echter zijn meest waarschijnlijke bestemming.

De optie-Manhoef zou nog geen twee uur na het eerste bericht alweer van tafel zijn, meldt Elfrink vervolgens om 18.43 uur. "PSV informeerde woensdag nog naar de diensten van Vitesse-rechtsbuiten Million Manhoef, maar heeft hem inmiddels weer afgebeld. De club gaat niet met Manhoef in zee en kijkt of de komende 29 uur nog een andere kandidaat op te pikken is", schrijft de journalist. Elfrink verwacht op korte termijn met meer nieuws te kunnen komen: "Wie de nieuwe aanvaller van PSV moet worden, wordt snel duidelijk. Manhoef en Driouech waren direct inzetbare opties vanuit de eredivisie", leest het in het ED.

Update 19.07 uur: In tegenstelling tot zijn eerdere berichtgeving zou Driouech nog wél in beeld zijn als mogelijke winterversterking van PSV, schrijft Elfrink op X. "Driouech is nog niet afgebeld trouwens", schrijft de clubwatcher. Dat wordt even later bevestigd door Marco Timmer (Voetbal International): "De geluiden zijn ook dat Driouech nog niet van de baan is en dat PSV nog voor hem terugkomt", twittert Timmer.