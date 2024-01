Elfrink: 'PSV'er is vastberaden om na Exelsior-thuis te vertrekken uit Eindhoven'

PSV-clubwatcher Rik Elfrink heeft uit 'betrouwbare bronnen' vernomen dat zijn zinnen heeft gezet op een winters vertrek. De 23-jarige Belg zou zaterdag nog wel bij de wedstrijdselectie van Peter Bosz voor het thuisduel met Exelsior (21.00 uur) zitten, maar daarna 'vastberaden' zijn om over te stappen naar het Duitse 1. FC Union Berlin.

Bosz was eerder op de vrijdag nog glashelder over een mogelijk vertrek van Vertessen, die in Eindhoven vaker dan hem lief is genoegen moet nemen met een rol als wisselspeler. "Ik heb met hem gesproken en ik heb hem gezegd dat hij wat mij betreft niet weg mag. Klaar. Voor mij is die discussie over", aldus de trainer van de koploper van de Eredivisie.

Elfrink schrijft echter dat Vertessen, die ook interesse van het Franse Toulouse en het Spaanse Valencia genoot, zijn zinnen zou hebben gezet op een overstap naar Union. De Duitsers zouden het 'bescheiden transfergevecht' rond de buitenspeler hebben gewonnen omdat Toulouse 'lijkt af te haken' en Valencia 'niet de middelen bij elkaar kan brengen' om de speler deze winter aan te trekken.

Union, de werkgever van de Nederlanders Sheraldo Becker en Danilho Doekhi, wist zich afgelopen seizoen nog knap te plaatsen voor de Champions League. Daarin werd de club uit de hoofdstad echter roemloos uitgeschakeld, bovendien is men in de Bundesliga verwikkeld in een strijd tegen degradatie. Na zestien speelronden staat Union met tien punten op de zestiende plaats, die aan het eind van de rit play-offs om lijfsbehoud zouden betekenen. Union heeft volgens Elfrink 5 miljoen euro voor Vertessen over. De Duitsers 'menen dat daarmee aan de vraagprijs van PSV is voldaan', maar het valt volgens de journalist 'nog te bezien of PSV dezelfde mening is toegedaan.'