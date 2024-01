Hercules en Cambuur maken er spekstakelstuk van: amateurs knokken zich terug in verlenging

USV Hercules en SC Cambuur zijn bezig aan een waar spektakelstuk in de achtste finale van de KNVB Beker. De amateurs namen - net als in de tweede ronde tegen Ajax - een 2-0 voorsprong, maar verspeelden die - opnieuw - in de laatste tien minuten van de officiële speeltijd: 2-2. Vlak voor het verstrijken van de blessuretijd trof Hercules vervolgens paal én lat, waarna een verlenging de beslissing moet gaan brengen.

Daarin leek Cambuur de moegestreden amateurs al snel een beslissende tik toe te dienen. Al in de tweede minuut van de eerste helft van de verlenging kopte Milan Smit, die eerder ook al voor de aansluitingstreffer had bezorgd, de Friezen voor de eerste keer van de avond op voorsprong: 3-2. Maar luttele minuten later was het alweer gelijk: verdediger Mitchell Zwart tekende na een vrije trap voor de 3-3.