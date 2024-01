FC Barcelona dankt Daley Sinkgraven voor late overwinning op Gran Canaria

FC Barcelona is woensdagavond ternauwernood ontsnapt aan puntenverlies. De Catalanen stevenden op bezoek bij Las Palmas heel lang af op een 1-1 gelijkspel, maar door een overtreding van voormalig Ajax-speler en de daaropvolgende benutte strafschop van Ilkay Gündogan trokken ze alsnog aan het langste eind: 1-2. De achterstand op koplopers Real Madrid en Girona is daardoor weer zeven punten.

FC Barcelona was er om meerdere redenen alles aan gelegen om het nieuwe kalenderjaar goed van start te gaan. De ploeg van trainer Xavi Hernández kroonde zich in het afgelopen seizoen nog voor het eerst sinds 2019 tot landskampioen, maar komt in de huidige jaargang een stuk stroever voor de dag. Van de laatste vijf competitieduels in 2023 werden er slechts twee gewonnen. In de tussentijd leed FC Barcelona in de Champions League een pijnlijke nederlaag bij Antwerp FC (3-2).

De Catalanen kenden echter een vreselijke start van hun bezoek aan Las Palmas. Het begon met een blessure voor João Cancelo. FC Barcelona wordt al het hele seizoen geplaagd door blessureleed. Pedri, Frenkie de Jong, Jules Koundé, Robert Lewandowski, Raphinha; allemaal hebben ze lange tijd buitenspel gestaan. Xavi kon op bezoek bij Las Palmas geen beroep doen op Marc-André Ter Stegen, Pedri en de nog lang geblesseerde Gavi. De hoofdtrainer moest na al elf minuten ook Cancelo wisselen. De Portugees kon na een botsing niet meer verder en werd vervangen door Andreas Christensen.

Alsof dat al niet vervelend genoeg was voor FC Barcelona, kwam het vlot na de wissel van Cancelo op een 1-0 achterstand. Uitgerekend Munir El Haddadi, die 56 wedstrijden speelde voor Barça, opende de score voor de thuisploeg. Dat deed hij op aangeven van Sandro Ramírez, die eveneens een verleden heeft bij de Catalaanse topclub. Het was het startsein voor een zeer teleurstellende eerste helft van de bezoekers, die nog blij mochten zijn dat de schade beperkt bleef tot één tegentreffer. Sandro schoot bijvoorbeeld nog tegen de paal.

FC Barcelona stelde er weinig tegenover. Het schoot in het eerste bedrijf geen enkele keer tussen de palen. De formatie van Xavi moest er in de tweede helft een paar schepjes bovenop doen. Overtuigend was het weliswaar niet, maar het begon er wel al wat meer op te lijken. Na tien minuten spelen in de tweede helft hingen de bordjes weer in evenwicht. Ferran Torres kreeg de bal pardoes voor zijn voeten en schoof ‘m vervolgens beheerst binnen: 1-1. FC Barcelona leek vervolgens erop en erover te gaan, maar een schot van Frenkie de Jong miste richting en kracht.

Dramatische invalbeurt Sinkgraven

Pijnlijk was de wissel van Robert Lewandowski twintig minuten voor tijd. De Poolse aanvaller had vorig seizoen nog een belangrijk aandeel in het kampioenschap, maar worstelt inmiddels al tijden met zijn vorm. João Félix verving hem en met de Portugees binnen de lijnen hoopte FC Barcelona toch nog de winnende te kunnen produceren. Las Palmas kreeg via Mika Mármol nog een goede mogelijkheid op de 2-1, maar zijn kopbal ging rakelings naast. Bij FC Barcelona viel ook debutant Vitor Roque nog in. De bezoekers leken echter genoegen te moeten nemen met een punt. Tót invaller Sinkgraven Ilkay Gündogan een zet(je) gaf en de scheidsrechter niks anders kon dan naar de stip wijzen: strafschop voor FC Barcelona. Sinkgraven, wiens overtreding werd bestraft met rood, zag lijdzaam toe hoe Gündogan alsnog de winnende maakte.