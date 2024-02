Oud-Ajacied komt te laat: Memphis schiet schitterend raak

heeft zaterdagmiddag als invaller voor een bijzonder fraai slotakkoord gezorgd bij een ruime thuiszege voor zijn club Atlético Madrid. Als invaller bepaalde de Nederlander vlak voor tijd de eindstand in het thuisduel met UD Las Palmas op 5-0. Voormalig sc Heerenveen- en Ajax-speler was even eerder in het veld gekomen, maar kwam te laat om te verhinderen dat Memphis zijn achtste treffer van het seizoen kon maken.

Pas na een uur spelen mocht Memphis zijn trainingspak uittrekken van trainer Diego Simeone. Atlético stond op dat moment al op een 4-0 voorsprong door doelpunten van Marcos Llorente en Ángel Correa, die beiden twee keer doel wisten te treffen. Op aangeven van mede-invaller Rodrigo Riquelme schoot de Nederlander vervolgens hard en hoog de vijfde goal van de middag tegen de touwen.

Door de ruime overwinning wipt Atlético Madrid weer even over FC Barcelona heen naar de derde plaats in LaLiga. De Rojiblancos hebben nu 51 punten uit 25 duels. Dat zijn er tien minder dan koploper en stadgenoot Real Madrid, dat zondag het uitduel bij Rayo Vallecano speelt. Het Girona van Daley Blind blijft tweede met 56 punten uit 24 wedstrijden en speelt maandag pas, uit bij nummer vijf Athletic in Bilbao. Barcelona komt later op de zaterdag in actie. De ploeg van de deze week veelbesproken Frenkie de Jong speelt vanaf 18.30 uur het uitduel bij laagvlieger Celta de Vigo.