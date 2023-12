Memphis bij eerste basisplaats in maanden nog voor de pauze gewisseld bij Atlético Madrid

heeft een heel vervelende rentree in de basis gekend bij Atlético Madrid. De Nederlandse aanvaller kreeg voor het eerst sinds zijn blessure weer eens een basisplaats van Diego Simeone, maar werd nog voor de pauze gewisseld. Na de rode kaart van Stefan Savic werd de oud-PSV’er geslachtofferd en zag hij zijn tien overgebleven teamgenoten in de slotfase dure punten verspelen tegen Getafe (3-3).

Memphis zal ongetwijfeld een andere voorstelling hebben gehad van zijn rentree in de basiself, die hij voor het eerst augustus had. Hoewel hij al ruim een maand fit is, bracht Simeone de Nederlander steevast als invaller en dan wel voor maximaal een half uur. Hoewel hij ditmaal vanaf het eerste fluitsignaal op het veld stond, deed hij niet veel langer mee.

Na de tweede gele kaart voor Savic bracht Simeone namelijk César Azpilicueta binnen de lijnen en dat ging ten koste van Memphis. Hij ging bij een doelpuntloze stand naar de kleedkamers, maar zonder hem kwamen ze binnen drie minuten via Antoine Griezmann op voorsprong. Borja Mayoral maakte na de pauze gelijk, maar Altéti kwam via Álvaro Morata (kopbal) en strafschop van Griezmann alsnog op een royale voorsprong (3-1).

Het was echter niet genoeg, want via een scrimmage kwam vlak voor tijd de aansluitingstreffer Óscar Rodríguez en na een handsbal van Rodrigo Riquelme ging de bal in blessuretijd op elf meter voor Getafe. Mayoral scoorde wederom en verstierde het feestje van Griezmann, die door zijn goal zijn 173ste goal op gelijke hoogte kwam met Luis Aragonés.

De voormalig bondscoach van Spanje was alleen de gedeelde topscorer van Atlético Madrid, maar wordt binnenkort ingehaald door Griezmann, die inmiddels op evenveel doelpunten staat. Door het gelijkspel zal de Franse aanvaller er niet echt blij mee zijn, al klimt Atlético Madrid door het punt wel naar de derde plaats in LaLiga, op doelsaldo FC Barcelona, maar onder koploper Girona en Real Madrid.