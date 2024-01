Spaanse derdeklasser spreekt duidelijke taal voor bekertreffen met FC Barcelona

De finale van de Supercup tussen Real Madrid en FC Barcelona zal in Spanje nog wel even onderwerp van gesprek blijven. Waar de Catalanen vorig jaar nog met 3-1 te sterk waren voor hun rivaal, werden ze zondagavond op een hoopje gespeeld (4-1). Dat is Unionistas de Salamanca CF niet onopgemerkt gebleven. De derdeklasser is donderdag in de Copa del Rey de tegenstander van FC Barcelona en werkt met veel vertrouwen toe naar de ontmoeting in de achtste finale.

Het laatste fluitsignaal bij de eindstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona had net een uur geleden geklonken toen het socialmediateam van Unionistas de Salamanca CF een opmerkelijke tweet de wereld in slingerde. “Creemos”, leest het, wat in het Spaans ‘we geloven’ betekent. Daarmee wil de derdeklasser natuurlijk zeggen dat het vertrouwen heeft in een stunt tegen FC Barcelona. De huidige nummer vier van LaLiga werd onlangs tijdens de loting voor de achtste finales van de Copa del Rey gekoppeld aan Unionistas de Salamanca CF, dat in de Primera Federación de dertiende plaats bezet.

FC Barcelona had acht dagen geleden nog de grootst mogelijke moeite met UD Barbastro, dat zelfs op het vierde niveau actief is. Doelpunten van Fermín López en Raphinha bezorgden de formatie van coach Xavi Hernández weliswaar binnen het uur een 0-2 voorsprong, maar de vierdeklasser wist er in het laatste halfuur nog twee te maken. Het treffen eindigde uiteindelijk in een 2-3 overwinning voor de Catalaanse grootmacht. De ontmoeting tussen Unionistas de Salamanca CF en FC Barcelona staat komende donderdag op het programma (19.30 uur). De thuisploeg speelde op 3 januari nog tegen het tweede elftal van Barça. Slavy en Álvaro Gómez Martín zorgden toen voor een 0-2 zege.