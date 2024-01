FC Metz komt 83 minuten na Ajax met eigenaardige aankondigingsvideo

In navolging van Ajax heeft ook FC Metz het nieuws over de tijdelijke transfer van naar buiten gebracht. De Fransen, die de aanvaller afgelopen zomer nog voor zestien miljoen euro verkochten aan de Nederlandse recordkampioen, nemen hem voor de rest van het seizoen op huurbasis over en kunnen hem na afloop voor naar verluidt tien miljoen euro defintief terughalen. FC Metz heeft de rentree van Mikautadze in een eigenaardige video aangekondigd.

De Georgiër schitterde in het afgelopen seizoen in de Ligue 2 en had met zijn doelpuntenproductie een belangrijk aandeel in de promotie van FC Metz naar het hoogste niveau in Frankrijk. Mikautadze bekroonde zijn superseizoen met een overgang naar Ajax, maar in Amsterdam is hij er niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. Na negen wedstrijden, waarvan slechts twee als basisspeler, keert Mikautadze op huurbasis terug bij FC Metz. De huidige nummer veertien van de Ligue 1 zal maar wat blij zijn met de rentree van de aanvaller. De topscorer van vorig seizoen was in de eerste drie competitieduels nog tweemaal trefzeker. FC Metz kan een scorende Mikautadze goed gebruiken in de strijd om handhaving.

[ ℙ𝕣𝕠 ]



👀 𝗟𝗮 𝘃𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝘀𝗲 𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗳𝗼𝗶𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀.



🤝 @Unbonmaillot — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 4, 2024

Rentree binnen de lijnen uitgesteld

Waarover FC Metz een stuk minder is te spreken, is het feit dat het de terugkeer van Mikautadze donderdag 'pas' kon afronden. De Fransen hadden de aanvaller het liefst eerder deze week al gepresenteerd, zodat ze vrijdagavond in de bekerwedstrijd tegen Clermont al een beroep op hem hadden kunnen doen. Het bekertreffen gaat nu naar alle waarschijnlijkheid aan Mikautadze voorbij. Daardoor moeten de fans van FC Metz iets langer wachten vooraleer ze hun 'nieuwe' spits aan het werk kunnen zien. De promovendus hervat de competitie op zondag 14 januari met een thuiswedstrijd tegen Toulouse. Een belangrijke ontmoeting voor FC Metz, want de voorsprong op de ploeg van Oranje-international Thijs Dallinga is slechts twee punten.