‘FC Utrecht denkt aan PSV’er met nul basisplaatsen onder Bosz’

Het einde van januari komt in zicht en dat betekent dat de clubs nog maar een paar dagen de tijd hebben om de selectie eventueel te versterken. FC Utrecht zou ergens de komende dagen nog kunnen aankloppen bij PSV. De Domstedelingen hebben op de korrel. De verdediger komt er in Eindhoven weliswaar niet aan te pas, maar ziet desondanks vooralsnog geen reden voor een vertrek.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad zaterdagmorgen. Sambo loopt al sinds de zomer van 2017 rond in Eindhoven, maar van een doorbraak in de hoofdmacht is het nog niet gekomen. PSV verhuurde de vleugelverdediger in het afgelopen seizoen nog aan Sparta. Sambo had in het elftal van toenmalig trainer Maurice Steijn een belangrijk aandeel in het Rotterdamse succes. Daarmee speelde hij zich naar verluidt in de kijker van Ajax. De Amsterdammers werden afgelopen zomer echter niet concreet. FC Twente wél de Sambo leek de overstap naar Enschede te gaan maken, maar bleef uiteindelijk toch bij PSV.

Artikel gaat verder onder video

In Eindhoven komt hij er echter niet aan te pas. Sambo deed dit seizoen pas elf keer mee in de formatie van coach Peter Bosz, waarvan nul keer vanaf de aftrap. In de Eredivisie stond Sambo tot op heden pas 89 minuten binnen de lijnen en in drie kwalificatieduels voor het hoofdtoernooi van de Champions League bleef de teller steken op twintig minuten. Bosz is echter zeer tevreden over de vleugelverdediger en ziet hem dan ook liever deze maand niet vertrekken. Sambo zelf ziet op dit moment dus ook geen reden om de deur van het Philips Stadion achter zich dicht te trekken, ondanks de belangstelling van ‘onder meer’ FC Utrecht.